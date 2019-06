Krasse Veränderung: So sieht Bausa jetzt aus!

Bausa: Auf einmal sieht er jünger aus!

Das wünscht sich so einiger: Endlich wieder jünger aussehen! Rap-Star Bausa (Was du Liebe nennst, Mary) hat es geschafft. Der Rapper hat sich jetzt nämlich den Bart gestutzt und sieht auf einmal aus, wie eine jüngere Version seiner selbst! Der Rap-Star scheint sich über den Fakt zu amüsieren, dass seine Fans ihn dank der Veränderung kaum wieder erkennen und macht sich in seinem Instagram-Feed über sich selbst lustig! Er postete jetzt ein Video von sich, in dem er ironisch sagt: "Hallo Leute, ich bin der kleine Bruder von Baui! Ich hab sein Handy geklaut und übernehme jetzt sein Instagram. Viel Spaß!" Fans können sich übrigens freuen! Denn sein neues Album " Fieber " soll schon am 21. Juni kommen! Yeah!

Bausa: Ist das sein kleiner Bruder?

Hier kannst du das Video ansehen:

Bausa: Krasse Veränderung

Selbst Rap-Kollege Summer Cem scheint verwirrt und kommentiert unter Bausas Video: "Was passiert hier amk ???" – Bausas Reaktion auf den Kommentar: Drei Lach-Smileys! Unter dem Post fordert der "Mary"-Sänger außerdem dazu auf, seinem "kleinen Bruder" Fragen zu stellen. Als ein Fan-Girl nach einem Dreier mit seinem Bruder fragt, schreibt der Musiker aus Bietigheim-Bissingen nur: "das geht zu weit" – LOL! Und als jemand nach seinem Alter fragt, entgegnet Baui: "13". Ein lustiger Scherz – aber echt verrückt, was so eine neue Bart-Frisur ausmachen kann! Schließlich sieht Bausa nach der eigentlich kleinen Veränderung auf einmal aus, wie ein anderer Mensch. Und das nur, weil er sich ein paar Haare aus dem Gesicht rasiert hat! Gefällt dir der Rapper jetzt besser, als zuvor?

