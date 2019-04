Deutschrap-Superstars bringen eigenes Wasser raus

Mero und Eno: Zweiter Job neben der Musik

Mit seinem Hit "Baller Los" wurde Mero (18) letztes Jahr zum Star. Auch seine weiteren Songs, wie "Hobby Hobby" und "Wolke 10" waren ein Mega-Erfolg! Jetzt will der Newcomer sich ein zweites Standbein aufbauen und in die Lebensmittel-Branche einsteigen! Gemeinsam mit seinem Newcomer-Kollegen Eno (20) und seinem Label-Boss und Rap-Star Xatar (37) plant er, ein neues Trinkwasser auf den Markt zu bringen. Krass! Nachdem schon vor einigen Wochen Gerüchte zu dem Thema aufkamen, bestätigte Mero jetzt bei Instagram: "Ja, wir bringen Wasser raus!" In dem Post ruft er seine Fans dazu auf, der offiziellen Seite von "Drip Premiumwater" zu folgen.

Drip Premiumwater: Das ist die Trinkwasser-Marke von Mero

Wenn Eno, Xatar und Mero das "Drip"-Wasser wirklich in die Läden bringen, wären sie damit die allerersten deutschen Künstler, die ein eigenes Trinkwasser-Unternehmen starten! In den USA hingegen, ist es für viele Stars fast schon üblich geworden, in der Lebensmittelindustrie Fuß zu fassen und damit noch mehr Geld zu verdienen, als mit ihren eigentlichen Künstler-Berufen. Schlau! Rap-Star 50 Cent besitzt zum Beispiel Anteile an "Vitamin Water" von Glacéau. Als das Vitaminwasser 2007 von Coca Cola aufgekauft wurde, soll das demm Rapper sogar einen Gewinn von mehreren 100 Millionen US-Dollar eingebracht werden. Krass! Von diesen Summen sind Mero und Eno zwar noch weit entfernt, "Drip Premiumwater" könnte allerdings zum absoluten Hit werden!

Zweites Standbein: Diese Stars haben ebenfalls eine Lebensmittel-Marke

Neben Eno, Mero und Xatar sind auch andere Stars schon in die Lebensmittel-Industrie eingestiegen: Katy Perry hat ihre eigenen Chips, Sido vertreibt Gin, Rap-Kollege Bausa hat sein eigenes Bier und ist damit der erste deutsche Rapper mit einem eigenen Pils, Ludacris vertreibt besonderen Cognac und Dwayne "The Rock" Johnson arbeitet an einer eigenen Tequila-Marke. Auch Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer sind auf den Geschmack gekommen: Sie gründeten "III Freunde" – einen Wein mit Winzerin Juliane Eller.

