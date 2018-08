Capital Bra küsst Helene Fischer!

Rap-Star Capital Bra will unbedingt einen Song mit Helene Fischer aufnehmen! Deshalb schrieb er ihr bei Instagram: "Ich küss ihre Augen".

Capital Bra: Er küsst Helene Fischers Augen

Schlager und Gangster-Rap – Klingt erst mal nach einer ziemlich absurden Kombination. Dass die beiden Musik-Stile aber ziemlich gut miteinander funktionieren können, bewies Capital Bras guter Freund und „Magisch“-Rapper Olexesh (30). Anfang Juli nahm der Musiker, der genau wie Capital ukrainische Wurzeln hat, mit Schlager-Sängerin Vanessa Mai (26) den Song „Wir 2 immer 1“ auf. Und die Fans waren begeistert: Das dazugehörige Musikvideo wurde auf YouTube innerhalb drei Tage mehr als 1,2 Millionen Mal geklickt – mega! Jetzt hat wohl auch Capital Bra (23) Bock auf eine Schlager-Rap-Kollabo: Denn in seiner Instagram-Story postete der Bratan vor zwei Tagen einen Nachrichtenverlauf mit Schlager-Königin Helene Fischer (33), in dem er sie um eine Zusammenarbeit bittet:

Das schrieb Capital Bra an Helene Fischer instagram/capital_bra/

Er beendet die Nachricht mit den Worten "Ich küss ihre Augen" - ein Ausdruck der Dankbarkeit, der vor allem in der türkischen Sprache oft verwendet wird und besoners beliebt im Rapper-Slang ist.

Capital Bra: Er steht schon lange auf Helene Fischer

Der Bratan scheint sich diesmal richtig Mühe bei seiner Nachricht gegeben zu haben. Er erklärt seinen Fans, dass er den Text bis auf den Ausdruck „minder erfolgreich“ selbst geschrieben hat. Und selbst der stammt aus einem kurzen Einspiel-Video in einer Abendshow im RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg), bei der Capital Bra im September 2017 zu Gast war: Bevor der Musiker zum Interview den Saal betritt, wird er darin vorgestellt. Es wird gesagt, dass Capital bereits mehrere Karrieren hingelegt habe: „Karriere 1 im kriminellen Milieu: Schulabbruch, Jugendstrafen – das volle Programm. Karriere 2 als Rapper – und nicht minder erfolgreich.“, heißt es im Sprecher-Text. Der Ausdruck "minder erfolgreich" scheint ihm so gut gefallen zu haben , dass er ihn gleich in der Anfrage für Helene verwendete – die Nachricht an sie musste schließlich besonders seriös klingen!

Capital Bra: Song mit Helene Fischer?

Auch im besagten Interview wurde schon deutlich, dass die „Atemlos“-Sängerin es dem Rapper angetan hat. Als ihm damals ein Foto der schönen Blondine gezeigt wird, sagt er begeistert: „Ohh, Helena Fischer – die ist krass!“. Als der Moderator weiter nachhakt, verrät Capi: „Guck mal wie sie aussieht – wie ne Katze. Guck mal diese Zähne, Bruder – kein Spaß Mann!“. Na das klingt doch nach einer echten Liebeserklärung! Im gleichen Monat postete Capital außerdem schon einmal eine Message an Helene. Damals schrieb er allerdings nur „Jo was geht ab. Lass mal Feat. machen“, woraufhin er keine Antwort bekam. Aber nach dieser süßen Nachricht hat sich die Sängerin das Ganze vielleicht ja doch noch einma durch den Kopf gehen lassen… Schließlich ist Capital Bra zurzeit einer der erfolgreichsten Rapper in ganz Deutschland! Momentan ist er mit sage und schreibe 16 Songs seines Nummer-Eins-Albums „Berlin lebt“ in den deutschen Single-Charts vertreten, wovon vier Stück sogar an der Spitze landeten. Wir drücken Capi die Daumen und hoffen, dass ein Feature jetzt klappt!

