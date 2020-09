Rapper GZUZ muss sich vor Gericht verantworten

Als Mitglied der 187 Strassenbande machte sich GZUZ in der Deutsch-Rap-Szene einen Namen. Doch viele Fans retten einen nicht vor dem Gesetz. Der Hamburger Rapper, dessen bürgerlicher Name eigentlich Kristoffer Klauß ist, musste sich vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe: Körperverletzung, versuchter Diebstahl, Drogenbesitz und unerlaubter Waffenbesitz. Sein Anwalt ist übrigens der berühmte TV-Anwalt Christopher Posch, der bereits in Sendungen wie "Das Jugendgericht" und "Staatsanwalt Posch ermittelt" mitgespielt hat. So geht es jetzt für GZUZ weiter …

GZUZ zu Geld- und Gefängnisstrafe verurteilt

Das Urteil: GZUZ muss für 18 Monate wegen Körperverletzung, versuchtem Diebstahl und Drogenbesitz ins Gefängnis, da er während seiner Verbrechen noch unter Bewährung stand. Zusätzlich muss er eine Strafe in Höhe von 510.000 Euro wegen unerlaubten Waffenbesitzes zahlen. Das macht auf 300 Tage verteilt einen Tagessatz von 1.700 €, die sich aus dem Verdienst (laut Hamburger Morgenpost 1,4 Millionen Euro von August 2019 bis Juli 2020) des Rappers erschließen. Das ist jedoch nicht die erste Haftstrafe des Rap-Stars: Ab 2010 saß GZUZ bereits für drei Jahre im Knast. "Neuer Tag, neues Drama", würde der Rap-Star jetzt vermutlich sagen. Der Rapper ist außerdem schon zweifacher Vater. Wir wünschen seiner Familie viel Kraft in dieser Zeit.

