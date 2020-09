Ist Loredana eine Betrügerin?

Im Frühling 2019 schockte diese Meldung zahlreiche Fans:"Loredana betrügt Ehepaar um 700.000 Franken!" (Rund 650.000 Euro). Es folgten Pressekonferenzen, Interviews, Zeugenvernehmungen und immer mehr Details kamen ans Tageslicht, die die albanische Rapperin, die zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz lebte, in ein sehr schlechtes Licht rückten. Dem "Eiskalt"-Star, wurde gemeinschaftlicher Betrug vorgeworfen. Zuerst soll sich Loredanas Bruder 200.000 Franken von dem Ehepaar für eine vermeidliche Operation geliehen haben, das Geld zahlte er jedoch nie zurück. Anschließend habe Loredana sich als Anwältin ausgegeben, die dem Paar helfen sollte das verlorenen Geld zurückzuholen. Dabei soll Loredana weitere 500.000 Franken erbeutet haben. Petra Z. erkannte ihre Anwältin als Loredana in einem Video-Clip wieder und ging mit ihrer Geschichte an die Presse...



Nach Betrugs-Vorwurf: Loredana verträgt sich mit Petra Z.

Nachdem sich zahlreiche Rapper zu dem Thema geäußert hatten, Loredana selbst aber nie ein wirkliches Statement abgab, tauchten gestern gleich zwei Bilder der Rapperin bei einem gemeinsamen Treffen mit Petra Z. auf. Zu sehen ist darauf wie sich die beiden Frauen im Arm liegen, sie scheinen sich versöhnt zu haben. Auf einem anderen Screenshot, den Lori nach ihrer Social-Media-Break auf Instagram postete, ist zu erkennen, dass die beiden auch schon über Facetime Kontakt haben. Sollten die Vorwürfe aus 2019 der Wahrheit entsprechen, scheint Lori, die eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands ist, ihren Fehler eingesehen zu haben und es diesmal von Herzen gut zu meinen. Außerdem sollen sich die beiden außergerichtlich geeinigt haben, wir hoffen, dass sich alles klärt und Loredana aus ihren Fehlern gelernt hat. Ihre Fans stehen hinter ihr, schreiben auf Instagram:"Wenn sogar Petra ihr wieder ins Gesicht lächeln kann, wieso solltet ihr kleinen Hater nicht darüber hinweg sehen können?". Wo sie Recht haben…