Loredana: Instagram-Account gelöscht!

Loredana nicht mehr auf Instagram zu finden

Bisher teilte Rap-Star Loredana auf ihrem Insta-Account sowohl alle News zu ihrer Musik als auch ab und zu kleine Einblicke in ihr Privatleben mit Töchterchen Hana. Damit ist jetzt aber scheinbar erstmal Schluss. Denn wer seit gestern Abend versucht, auf das Profil der Deutsch-Rapperin zu kommen, tut das vergeblich. Der Account von Loredana wird nicht mehr angezeigt oder man bekommt die Fehlermeldung "Diese Seite ist leider nicht verfügbar.". Zuvor hatte nichts darauf hingedeutet und sie selbst hat auch nicht erwähnt, dass sie vielleicht eine Social-Media-Pause einlegt.

Warum hat Loredana ihren Insta-Account gelöscht?

Eigentlich arbeitete Loredana an ihrem neuen Album und hält ihre Fans via Insta-Story und Posts auf dem Laufenden. Nun kann es durchaus sein, dass die Rapperin mit dem Löschen ihres Profils auf der Social-Media-Plattform Promo machen will für neue Musik. Schon einige Rapper sind von Instagram verschwunden und kurz darauf wieder mit neuen Tracks am Start gewesen. Durch die plötzliche Funkstille werden sowohl Fans als auch Medien auf die Stars aufmerksam, wodurch ihre Reichweite bei einem späteren Release nochmal gestärkt wird. Ziemlich clever! Jetzt hofft Loredanas Community natürlich sehr darauf, bald einen oder gar mehrere Songs von ihr zu hören!

