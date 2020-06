"Benzema": Loredana supportet Zunas Track

Loredana und Zuna haben für neue Musik wieder zusammen gearbeitet. Am Freitag veröffentlichte der KMN-Star nämlich seine neue Solo-Single "Benzema" und Loredana war im Musikvideo zu sehen. Konkurrenzkampf? Fehlanzeige! King Lori hat nämlich ziemlich viele Freunde im Musikbusiness und scheut sich nicht davor ihre Buddys zu supporten, wenn es Neuigkeiten gibt. Mit Bonez MC hat Loredana sogar ein gemeinsames Tattoo. Auch wenn es in der Deutschrap-Szene immer wieder Beef gibt, ist es schön zu sehen, wenn sich Kollegen aus dem Business auch mal supporten. Aber scheinbar nicht nur Rapper untereinander, denn jetzt hat ein ziemlich berühmter Fußballer auf den Track von Zuna reagiert …

Fußball-Megastar Karim Benzema feiert Zunas neuen Song auch!

Den Kommentar von Karim Benzema unter Zunas Video postete Loredana in ihrer Story. Instagram/@loredana

Am Freitag kündigte Zuna die Veröffentlichung von "Benzema" auf seinem Instagram Account an. Kommentiert wurde das Video von Fußball-Megastar Karim Benzema persönlich. Der Fußballer spielt aktuell beim spanischen Erfolgsverein Real Madrid und hat sogar schon in der Nationalmannschaft von Frankreich gespielt. In die Kommentare packte er ein paar Flammen-Emojis. Loredana postete einen Screenshot des Kompliments in ihre Instagram-Story und schrieb dazu begeistert: "Ciaaooooo @kmn_zuna Benzema mag den Song sogar, fick mein Leben, hahaha" Schon crazy, wenn so ein Weltstar einen deutschen Track feiert – da kann man stolz drauf sein!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!