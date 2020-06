Loredana arbeitet wieder zusammen mit Zuna

Nachdem viele spekuliert haben, ob es einen neuen Song von Loredana und Capital Bra geben wird, überrascht sie jetzt mit einem ganz anderen Projekt zusammen mit Rapper Zuna! In Kommentaren unter ihren Posts fragen Fans schon seit längerem, ob die beiden ein Paar sind. Im März hat Loredana ihren Beziehungsstatus dann aufgeklärt: Sie sei weder mit Bonez MC, noch mit Macloud oder Zuna zusammen. Trotzdem verstehen sich die "Angst"-Rapperin und das KMN-Mitglied so gut, dass sie privat viel unternehmen, aber auch musikalisch immer wieder nachlegen. So auch jetzt …

"Benzema": Loredana in Zunas Musikvideo zu sehen!

Zuna hat heute nämlich seine neue Single "Benzema" veröffentlicht – inklusive Musikvideo in dem auch Loredana zu sehen ist. Auch wenn sie die Lines im Musikvideo offensichtlich mitrappt, ist sie jedoch nicht zu hören. In ihrer Instagram-Story schreibt Lori nur frech: "Natürlich musste meine Wenigkeit auch mit rein, hähähä". So wie Bonez MC als Gast in ihrem Musikvideo zu "Mit Dir" zu sehen war, hat sie Rap-Kollege Zuna in seinem Track supportet. Zusammenhalt ist eben alles! Übrigens bringt der KMN-Star am 24. Juni sein eigenes Buch auf den Markt "Richtung Paradies: Von den Blocks aus Baalbek zum Traum von Heimat, Gold und Macht" – für alle, die mehr über Zuna erfahren wollen, sicher eine spannende Lektüre!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!