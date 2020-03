Oliver Pocher auf Krawall aus

Oliver Pocher (42) und seine Ehefrau Amira (26) sind, neben vielen anderen Stars, am Corona-Virus erkrankt und befinden sich vorübergehend in Quarantäne. Während sich die einen langweilen hat Oli eine neue Beschäftigung gefunden und zieht gefühlt jeden Tag einen anderen Social-Media-Star durch den Kakao. Was mit einer Parodie Des Schlagerstars Michael Wendler begonnen hat, scheint langsam ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Einige Stars sind genervt von Oliver Pochers provokanten Art.

Oliver Pocher: Stress mit Loredana

Gestern regte sich dann Rapperin Loredana (24), in ihrem TikTok-Live Stream über Oli und seine fiesen Influencer-Sprüche auf. Auch Olivers Frau Amira ließ sie nicht unverschont und warf ihr vor, nicht hinter ihrem Mann zu stehen! "Seine Frau ist voll unloyal. Wie kann man denn so eine Frau haben, die dann sagt: 'Das ist Olis Meinung, ich habe damit nichts zu tun. Wenn mein Mann das raushauen würde, würde ich sagen 'ich ficke euch alle', fertig.". Zu viel für Amira, die anschließend auf Instagram live ging und sich dort mit folgenden Worten verteidigte: "Jetzt kommen die ganzen Assi-Fans. Das heißt übrigens illoyal und nicht unloyal. Sowas sage ich nicht, ich bin kein Assi. Loredana, du kannst hier auf dicke Hose machen, aber das kannst du mir persönlich sagen. Die Eier dazu hast du anscheinend nicht."

Loredana und Oliver Pocher: Live Versöhnung auf Instagram

Nur wenig später siegte dann aber die Vernunft. Loredana, Amira und Oliver gingen gemeinsam Live und klärten ihre Meinungsverschiedenheiten. Auf Amiras Wunsch wie erwachsene Leute und nicht wie Assis! Das ausführliche Video findet ihr hier.

