Loredana doch single?

Nach ihrer Trennung von Mozzik tauchten viele Gerüchte über Rap-Star Loredana auf. Fans vermuteten erst, dass sie 187-Star Bonez MC datet, dann hieß es, sie sei mit ihrem Musikproduzenten Macloud zusammen, dann soll sie mit KMN-Rapper Zuna gesehen worden sein und gleichzeitig gegen ihren Ex-Mann und Rap-Star Mozzik schießen. Ähm – Was denn nun? Lange Zeit äußerte sich die Schweizerin nicht dazu und genoss die Publicity. "Ihr könnt alle weiter reden, aber nicht so schlimm…" , so King Lori. Heute um 00.00 Uhr veröffentlichte sie ihre neue Single "Angst" und räumt darin endlich mit dem ganzen Tratsch auf.

Loredana: Was lief mit Bonez MC?

Nach dem Musikvideo zu Loredanas Song "Mit Dir" fragten sich viele Fans: Was läuft da eigentlich zwischen Bonez MC und Loredana? Schließlich heizte die Rapperin selbst ordentlich die Gerüchte an, als sie passend zur Songzeile "Ich will nur dich oder Drake" im dazugehörigen Clip an 187-Star Bonez MC vorbei geht, der ihr dabei auch noch zuzwinkert 😉. Natürlich entsteht dabei schnell der Eindruck, dass sie mit "Dich" den 187 Strassenbande-Rapper meint! Mit der Songzeile " Hatte nichts mit nem Rapper der in meinem Video ist" aus ihrem neuen Song "Angst", macht sie hingegen allen klar, dass zwischen ihr und Bonez nie was lief. Mhmm, alles nur PR?

Datet Loredana Macloud?

Nachdem Loredana mit einem mysteriösen Mann ein Foto postete, ihn aber rausschnitt, waren Fans sich sicher: Hier zeigt Loredana ihren neuen Freund! Und laut einer Klatsch-Zeitung soll der kein geringerer sein, als Macloud. Er ist seit Loris Debüt-Hit "Sonnenbrille" als Musikproduzent an ihrer Seite – Miksu und Macloud sind die Haupt-Produzenten der Rapperin. Auf ihrem Album "King Lori" hatte Macloud, der auch als Rapper arbeitet, sogar einen Feature-Part auf "Durch die Nacht". Dass die Gerüchte um eine Liebes-Beziehung mit Macloud aber totaler Quatsch sind, beweist Lori im neuen Song "Angst": "Hatte nichts mit nem Rapper, der auf meinem Feature ist" !

Sind Loredana und Zuna ein Paar?

Auch bei KMN-Rapper Zuna brodelte die Gerüchteküche – und das am allermeisten! Kein Wunder, die beiden wurden mehrmals gemeinsam gesichtet und machten sogar gemeinsam Urlaub. Ist er also Loredanas neuer Freund? Nein! Jedenfalls im Moment nicht. Dass sich da aber eine Beziehung entwickeln kann, schließt Zuna selbst nicht aus. Er postete kurz vor der Veröffentlichung von Loris Song "Angst" nämlich ein klares Statement und schreibt: "Wir arbeiten gerade im Business zusammen und verstehen uns. Ob sich da irgendwann etwas entwickelt keine Ahnung aber aktuell hängen wir zusammen ab und machen Mukke. Sie ist gerade allein erziehende Mutter also habt bisschen Respekt davor. Auf mich könnt ihr ruhig drauf springen. Außerdem habe ich auch kein Problem mit Mozzik um das hier mal klar zustellen."

Hassen sich Loredana und Mozzik?

Dass seine Ex mit keinem der beiden Rapper zusammen ist, dürfte Mozzik besänftigen. Schließlich hatte Mozzik in seinem Diss-Track ganz schön gegen Loredana ausgeteilt. Diesen öffentlichen Beef will die Schweizerin hingegen nicht mehr! Da zwischen ihr und dem Vater ihrer Tochter Hana aber Eiszeit herrscht, verpackt sie ihr Friedensangebot lieber in ein paar Rap-Lines, als es ihm direkt zu sagen. Und das klingt dann so: "Und an Mozzik, du bist der Vater meiner Tochter also lass mal eure Kommentare, mach mal locker! Würd den Vater meines Kindes niemals in den Dreck zieh'n, weil es sowas wie Erziehung und Respekt gibt!" . Wir sind gespannt, wie die Friedensverhandlungen zwischen den Eheleuten ausgehen…

