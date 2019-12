Loredana und Bonez MC: Instagram-Flirt

Seit der "Eiskalt"-Star wieder single ist, brodelt die Gerüchte-Küche. Fans fragen sich: Datet Loredana jetzt wieder einen Rapper, nachdem sie vor Kurzem erst die Trennung von ihrem Mann Mozzik bekannt gab? Vor Angeboten kann sich die schöne Blondine wohl kaum retten, denn sie ist derzeit eine der erfolgreichsten und beliebtesten Rapperinnen überhaupt! Ein Rapper scheint ganz besonders beeindruckt zu sein von Loris Talent: 187Strassenbande-Chef Bonez MC! In den letzten Wochen postete er auffällig oft Songs und Fotos von Loredana in seiner Instagram-Story und flirtet öffentilch mit der Schweizerin. Jetzt gibt es sogar ein gemeinsames Bild der beiden! Wusstest du eigentlich schon, dass Bonez und Loredana sogar ein gemeinsames Tattoo haben?

Feature-Song von Bonez MC & Loredana nach "Mit Dir"?

Ob da nun etwas zwischen ihnen läuft, oder auch nicht: Fans vermuten, dass es bald einen gemeinsamen Song von Loredana und Bonez MC geben könnte! Nachdem Loredana jetzt nämlich verkündete, dass am Freitag eine neue Single namens "Mit Dir" erscheinen wird, hat Bonez das Single-Cover schon mehrmals in seiner Instagram-Story gepostet und mit einem roten Herz-Emoji versehen. Unter das gemeinsame Foto der beiden, das Bonez jetzt in seinem Feed postete, schreibt er: "Unangefochtene Champions". Loredana kommentiert nur: "Bonez oder Drake?"

Sind Loredana und Bonez MC zusammen?

Viele fragen in den Kommentaren unter Bonez MCs Post jetzt, ob er mit Loredana zusammen ist! LOL: Über die Dating-Gerüchte scheinen sich die beiden Musiker köstlich zu amüsieren. Bonez MC schreibt auf Instagram im Kommentar unter seinem eigenen Bild mit Loredana nämlich: "Es ist wieder mal Zeit für Skandale" – eine Zeile aus einem "Palmen aus Plastik"-Song. Und einem Fan, der fragt "Wasn da im Busch???" antwortet er nur mit einem süßen Hasen-Emoji. 🐰 Mal sehen, was da noch Spannendes auf uns zukommt. Wir lassen uns überrschen 🤪 …

Abstimmen

Hier haben wir übrigens Loredana gefragt, mit wie vielen Boys sie schon im Bett war 🙊

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!