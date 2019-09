Loredanas vorher-nachher Pics: Lippen und Kieferknochen aufgespritzt! 👄

Loredana: Ihre Gesichts-Behandlungen

Rapperin Loredana Zefi, besser bekannt als Loredana, ist bekannt für ihren tollen Klamotten-Style, ihr perfektes Make-Up und ihr Puppen-artiges Gesicht. Doch dieses kommt nicht von ungefähr! So geht die Schweizer Rapperin und Influencerin aus Emmenbrücke regelmäßig zu Beauty-Experten und unterzieht sich verschiedenen Schönheits-Behandlungen. Die 24-Jährige, die erst Ende letzten Jahres mit ihrem Mann Mozzik ein Baby bekommen hat, geht offen damit um und verlinkt gerne auch ihre liebsten Kosmetik-Studios auf Instagram. Wir haben mal zusammengefasst, welche Gesichts-Behandlungen der "Eiskalt"-Star durchführen lässt! Sie hat sich echt krass verändert, seitdem sie ein Star ist …

Loredana: Lippen aufgespritzt

Loredanas pralle XXL-Lippen bekam die Rapperin durch sogenannte "Lip Fillers". Damit ist sie einer von vielen Promis, die auf die berühmte Schönheits-Behandlung schwören! Vor allem Kylie Jenner ist bekannt dafür, dass sie sich regelmäßig durch diese Technik die Lippen vergrößern lässt. Bei dem Beauty-Treatment, das die Lippen voluminöser macht, wird Hyaluronsäure unterspritzt. Hier siehst du den Unterschied von Loredanas Behandlung:

Links ist ein altes Bild von Loredana, rechts siehst du sie nach ihrer letzten Hyaluron-Einspritzung. instagram

Loredana: Jawline aufgespritzt

Auch der neueste Trend ging nicht an Loredana vorbei: Viele weitere Stars wie Hailey Bieber, Ariana Grande, Bella Hadid und Co. nutzen das "Jawline"-Treatment , um einen markanteren Kieferknochen zu bekommen. Hierbei wird ebenfalls Hyaluron in die Haut gespritzt. Loredanas Kosmetikerin vom Studio "Beauty and shape" in Zürich postete das Ergebnis im April auf Instagram. Hier siehst du das Vorher-Nachher-Effekt bei Loredana:

Hier siehst du das Ergebnis von Loredanas Jawline-Behandlung instagram/beauty_and_shape/

Loredana: Fake-Wimpern, Microblading und Acryl-Nägel

Auch im "Beauty Center Shpresa" in ihrer Heimat Emmenbrücke ist Loredana ein gern gesehener Gast. "Ich mach meine Wimpern, meine Nägel, meine Füße hier", erzählte sie am 5. September 2019 sie in einer Instagram-Story. Auch einer Microblading -Behandlung, bei der die Augenbrauen mit kleinen farbigen Strichen unter der Haut ergänzt werden, unterzog sie sich in dem Schönheits-Salon.

Loredana: Haut mit Carbonlaser & Hydrafacial

Hautprobleme wie unreine Haut, Akne, eine ölige T-Zone oder vergrößerte Poren kennt Loredana nicht. Der Grund ist eine Carbon-Laser-Behandlung , auch "Hollywood Peeling" genannt, der sich die "Jetzt rufst du an"-Rapperin unterzog. Das bescherte ihr einen wunderschönen Porzellanpuppen-Teint! Außerdem ist die Rapperin ein großer Fan von der Gesichtsbehandlung " Hydrafacial ", bei der abgestorbene Hautzellen abgetragen werden und somit ein makelloser Teint zum Vorschein kommt.

So sah Loredanas Haut nach der Carbonlaser-Behandlung aus instagram/beauty_and_shape/

Loredana: Haare

Ob Loredana Haar-Verlängerungen, –verdichtungen oder Extensions trägt, ist bisher nicht bekannt. Doch scheinbar soll ihre Naturhaarfarbe dunkelbraun sein! Um ihr glänzendes Platinblond zu behalten, geht sie aber natürlich regelmäßig zum Friseur.

