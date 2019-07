Loredana: Gemeinsames Dinner mit Mero

Loredana & Mero: Gemeinsamer Song?

Die Rapperin Loredana Zefi hat gerade ihren neuesten Track "Jetzt rufst du an" veröffentlicht, da arbeitet die Musikerin schon wieder an neuer Musik! Gibt's diesmal einen Song mit Newcomer Mero? Könnte gut sein! Die beiden Rap-Stars trafen sich nämlich gestern Abend zum Abendessen im Kosovo! Mero chillt da nämlich gerade mit seinem BFF Mucho und Loredana ist mit ihrem Ehemann und Rapper Mozzik und der gemeinsamen Tochter Hana am Start

Mero & Loredana: Gemeinsamer Urlaub?

Loredana und Mozzik sind bekannt dafür, dass sie gerne andere Rapper unterstützen und in ihrer Instagram-Story pushen. Diesmal ist es eben Mero – aber es könnte natürlich gut sein, dass die "Sonnenbrille"-Rapperin und Mero, dessen Debüt-Single "Baller Los" zum absoluten Mega-Hit wurde, gemeinsam im Studio neue Musik aufnehmen. Lassen wir uns überraschen! Im Moment chillen Mero und Loredana und ihre Familie übrigens gerade am Hotel-Pool. Hier ein zuckersüßer Screenshot von Mero mit Loredanas Tochter Hana aus seiner Insta-Story:

Loredanas & Mozziks Tochter Hana gemeinsam mit Rapper Mero Instagram

