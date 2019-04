Loredana: Bald Feature mit Shindy?

Shindy: Feature mit Loredana?

Shindy war lange weg, doch kam dafür mit einem riesigen Baaam wieder zurück in die Rap-Welt: Der 30-Jährige droppte vor ein paar Wochen seinen Hammer-Track "DODI" und stieg damit sofort auf Platz eins der deutschen Charts – krass! Auch sein zweiter Comeback-Song "Road2Goat" war ein Mega-Erfolg kletterte auf Platz fünf. Kurz nach der Veröffentlichung seiner neuesten Single "Affalterbach" gab es jedoch ein riesiges Drama: Shindy veröffentlichte den Song, auf dem YouTube-Star und Rap-Newcomerin Shirin David einen Feature-Part hatte, scheinbar ohne deren OK. Shirin forderte also, dass Shindy den Track und das dazugehörige Musikvideo von allen Plattformen verbannte – was er auch tat. Der Rapper aus Bietigheim-Bissingen nahm den Song erneut auf, diesmal mit einer anderen Musikerin, und lud ihn erneut hoch. Jetzt wird gemunkelt, ob Shindys Album, das bald kommen soll, ein ganz besonderes Feature beinhaltet: Nämlich Rapperin Loredana!

Loredana und Mozzik hören Shindy

Die Gerüchteküche brodelt, seitdem Rap-Star Loredana Zefi und ihr Ehemann Mozzik den Song "Affalterbach" von Shindy im Auto hörten und das plakativ in Mozziks Story posteten. verdächtig – Vor allem, weil ein Feature der Musiker wirklich denkbar wäre! Die Fans jedenfalls, wünschen sich unbedingt einen gemeinsamen Song von Loredana und Shindy! Du auch? Stimm unten ab …

Loredana: So startet sie durch

Die Rap-Queen Loredana kam aus dem Nichts und wurde im vergangenen Jahr über Nacht zum Mega-Star! Am 15. Juni 2018 droppte sie ohne Vorankündigung ihre erste Single „Sonnenbrille“ und eroberte damit die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch sie macht nicht erst seit gestern Musik! Im exklusiven BRAVO-Talk verriet uns die Schweizerin: "Ich mache schon länger Musik, vorher habe ich aber nur für andere Rapper Texte geschrieben. Irgendwann wollte ich dann meine Kreativität auch für mich selbst nutzen – und da bin ich!" Das ganze Interview mit Loredana findest du in BRAVO Nummer 6 – hier kannst du das Heft für nur 2,10€ nachbestellen: www.shop.bravo.de

