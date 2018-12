Loredana: Baby ist da – so reagieren die Stars

Rapperin Loredana brachte gestern überraschend ihr erstes Kind zur Welt! Diese deutschen Stars gratulieren den frisch gebackenen Eltern.

Rapperin Loredana ist Mutter geworden!

Dass Rap-Newcomerin Loredana (22) schwanger ist, haben ihre Fans schon lange vermutet. Vor allem mit weiten Hoodies hat sich die Blondine bei ihrer Community verdächtig gemacht. Vergangene Woche hat sie ihr großes Geheimnis gelüftet. In ihrer Insta-Story war das Family-Emoji zu sehen und darunter „2019“ geschrieben. Zuerst vermuteten alle, dass ihr erstes Baby nächstes Jahr das Licht der Welt erblicken wird. Doch Überraschung: Schon gestern teilte sie das Foto ihrer neugeborenen Tochter auf Instagram – damit hatte wirklich niemand gerechnet! Auch viele Stars zeigten sich überrascht und gratulierten den jungen Eltern zu ihrem neuen Glück.

Diesen Hinweis postete Loredana in ihrer Instagram-Story Instagram/@loredana

Loredana: Diese Stars gratulierten zur Geburt ihres Babys

Unter ihrem Baby-Bild bekommt die Rapperin zahlreiche Kommentare mit Glückwünschen zugesandt. Von Rap-Kollegen wie Farid Bang oder Dardan, über Ochsenknecht Tochter Cheyenne, bis hin zu Moderatorin Palina Rojinski – die lieben Nachrichten erreichten Loredana und Ehemann Mozzik von überall. Kein Wunder, denn spätestens seit ihrem gemeinsamen Hit "Bonnie & Clyde" sind die beiden nicht nur super erfolgreich, sondern auch das süßeste Rap-Couple Deutschlands. Natürlich ließen es sich auch viele weitere Stars nicht nehmen, den beiden zu ihrem Glück zu gratulieren.

Loredana freut sich über die netten Glückwünsche ihrer Kollegen! Instagram/@loredana

In ihrem Post verriet Loredana gleich den Namen ihres Babys: Ihre kleine Tochter trägt den Namen Hana Aliu. Nicht nur das gab die stolze Mama preis. Die kleine Hana ist mit einem Tag wohl die jüngste Instagram-Userin ever. Ja, richtig gehört – sie hat bereits ihr eigenen Insta-Account! @hanaaliu18 kann nach weniger als 24 Stunden schon über 50 Tsd. Abonnenten vorweisen. Auch wenn die kleine Maus keine Rapperin werden sollte (was bei den Eltern nur schwer zu glauben ist): Ein kleiner Star ist sie für ihre Eltern sicher jetzt schon. Wir können es gar nicht abwarten noch mehr Pics von der Kleinen zu sehen. Herzlichen Glückwunsch!

