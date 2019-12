RAF Camora und Bonez MC: WhatsApp-Wette

Die beiden Rap-Stars Bonez MC und Raf Camora sind nicht nur erfolgreiche Musiker, sondern auch BFFs! Die beiden Bros machen einfach ALLES zusammen – und sind ein absolutes Dream-Team! Jetzt verkündete Bonez MC auf Instagram, dass er und sein bester Freund Raf eine Wette abgeschlossen haben: Jede Sprachnotiz, die sie sich gegenseitig auf WhatsApp schicken, muss mit einem Lachen begonnen werden! Um die Aktion zu erklären, zeigte er seinen Followern in der Instagram-Story sogar den WhatsApp-Verlauf mit Raf Camora – und der ist echt lustig! Übrigens erfüllte sich Raf Camora dieses Jahr einen großen Traum …

Bonez MC postet Sprachnotiz an Raf Camora

Seit gestern Nachmittag haben Bonez MC und Raf Camora die große Wette am Laufen. Bonez MC schickte zur Erklärung eine Sprachnotiz an Raf Camora und teilte sie auf Instagram. Er sagt darin: "Also, dieses Jahr bis Silvester jede Sprrachnchricht, die du oder ich schicken, muss mit einem Lacher anfangen. Und der muss sich auch echt anhören! Okay? Wenn nicht: Fuffi!" LOL – Aber warum die Aktion? Der Hintergrund: Jeder kennt es. Man bekommt eine lustige WhatsApp-Nachricht und muss lachen. Aber normalerweise lacht man ja schon beim Anhören der Aufnahme, und nicht erst, wenn man der Person antwortet. Also ist eigentlich jeder Lacher, den man am Anfang einer Sprachnotiz zu Hören bekommt, FAKE!

RAF Camora und Bonez MC: Immer schön Lachen!

RAF Camora und Bonez MC werden sich also bis Ende 2019 in jeder Sprachnotiz erst einmal mit einem falschen Lachen begrüßen! Ausnahme: Todesfälle. Wer sich nicht an die Abmachung hält, muss jeweils 50 Euro in den Gewinntopf werfen. Was da wohl für eine Summe am Ende zusammen kommt? Und ob sich RAF Camora und Bonez MC wirklich bis zum Schluss daranhalten? Die beiden BFFs machen sich zumindest einen großen Spaß mit der Aktion. RAF Camora und Bonez MC sind eben ein echtes Team und RAF wäre ohne Bonez und 187 laut eigener Aussage auch heute nicht da, wo er heute ist. Echte Bros eben! Wir wünschen den beiden viel Erfolg bei ihrer Wette 😋 💪🏻

