Polizei warnt Fans von RAF Camora & Bonez MC

Heute Abend ist es soweit: Die Rap-Stars RAF Camora und Bonez MC geben in der TUI Halle in Hannover eines ihrer Konzerte im Rahmen der "Palmen Aus Plastik 2"-Tour. 😍 Doch jetzt warnt die Polizei die Besucher und Fans! 👮 Nachdem es bereits bei den Auftritten der beiden Rapper in München und Hamburg eine Razzia und mehrere Polizeieinsätze gegeben hatte, soll nun auch in Hannover verstärkt kontrolliert werden. Die Polizei Hannover postete bereits am Dienstag eine Warnung auf Twitter, damit Fans Bescheid wissen und mehr Zeit für die Anreise zur Halle einplanen können:

Ankündigung | Schwerpunktkontrollen - Konzert von Bonez MC & RAF Camora

Die Erfahrung der @PolizeiMuenchen hat gezeigt – viele der Anreisenden waren mit Betäubungsmitteln unterwegs oder durch diese beeinflusst. ☝ Längere Anreise einplanen oder besser @uestra Öffis nutzen! pic.twitter.com/jNB9Q7YP5e — Polizei Hannover (@Polizei_H) 5. März 2019

RAF Camora & Bonez MC: Drogen-Razzia beim Konzert 👮

Beim Konzert in München vor ein paar Wochen, wurden bei einer großen Polizei-Razzia mehrere Besucher festgenommen. Die Polizei Hannover betont deshalb in ihrem Tweet: "Viele der Anreisenden waren mit Betäubungsmitteln unterwegs oder durch diese beeinflusst." Krass! Auch RAF Camora selbst verweist in seiner aktuellen Instagram-Story auf die Warnung an seine Konzertbesucher in Hannover und schreibt dazu: "#justsaying :)". Zusätzlich zu den Besucher-Kontrollen wurden in München übrigens von mehr als 100 Einsatzkräften auch der Tourbus von Bonez MC und RAF Camora nach Betäubungsmitteln durchsucht. Laut den "500 PS"-Stars soll allerdings dort nichts gefunden worden sein. 😇

