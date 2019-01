Endlich ein neues Solo-Album von BonezMC!

BonezMC: Neues Album

Rapper BonezMC (33) hat Deutsch-Rap auf den Kopf gestellt. Mit seiner Gang, der 187 Strassenbande, hat er seit der Veröffentlichung von „Palmen aus Plastik“ mega Erfolg und seiner Heimatstadt Hamburg in der Musik Szene einen Namen gemacht. Jeder kennt die Jungs aus der Hansestadt und auch in Österreich und der Schweiz werden sie von ihren Fans gefeiert. Doch Bonez ist nicht nur Rapper, sondern auch Dancehall-Musiker, was vor allem in den Songs mit Kollege RAF Camora deutlich zu hören ist. Mit dieser Kombination hat er sich deutlich von anderen Rappern abgegrenzt und seine eigenen Trends gesetzt. Doch auch auch als Solo-Interpret wird er gefeiert auch diese Tracks ziemlich selten sind...

Neue Musik von BonezMC

Schon 2012 veröffentlichte Bonez sein Debüt-Album "Krampfhaft Kriminell", das eine Woche lang auf Platz 60 der deutschen Charts schaffte. Im Vergleich zu heute eine eher schwache Leistung, doch für Bonez war es damals die erste Chartplatzierung überhaupt. Ein großer Traum ist damit für den damals 27-Jährigen in Erfüllung gegangen. Doch das ist lange her und seine Fans warten vergeblich auf ein weiteres Solo-Album des Künstlers. Nach sieben langen Jahren gibt es nun endlich Hoffnung! In seiner Instagram-Story kündigte er bereits für dieses Jahr sein zweites eigenes Album an. Das steht nämlich neben mehr Zeit für Tochter und Mama ganz oben auf der Vorsatzliste für das 2019!

BonezMC: Neuer Rekord mit RAF Camora

Es ist keine Frage, dass auch dieses Album an den krassen Erfolg des Rappers anknüpfen wird, erst vor wenigen Tagen hat das Video zu "Palmen Aus Plastik" die 100-Millionen-Views-Marke durchbrochen. Ein krasser Rekord, denn das haben insgesamt nur fünf deutsche Musikvideos jemals geschafft. Das Release des neuen Albums dürfte übrigens etwas ganz Besonderes für Bonez werden, der seit dem Mega-Durchbruch 2015 ausschließlich Kollabo-Alben veröffentlicht hat. Wir sind gespannt.

