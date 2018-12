Die beliebtesten YouTube-Videos 2018

Welche YouTube-Videos waren 2018 am erfolgreichsten? Wir haben für euch gecheckt, welche YouTuber die meisten Klicks haben!

Die erfolgreichsten Musikvideos der YouTuber 2018

Wir alle lieben es uns stundenlang Videos auf YouTube reinzuziehen. Wir klicken, liken und kommentieren alle Uploads unserer Lieblings-YouTuber. Aber wer war dieses Jahr am erfolgreichsten? Wir haben für euch die Top Ten der beliebtesten Musikvideos der YouTuber zusammengestellt.

Platz 1: Katja Krasavice mit "SEX TAPE"

Katja Krasavice hat es mal wieder geschafft Rekorde zu brechen! Die sexy YouTuberin ist mit ihrer Musik super erfolgreich und verpasste ganz Deutschland mit Hits wie "Doggy" und "Dicke Lippen" fette Ohrwürmer. Ihre dritte Single "SEX TAPE" veröffentlichte die YouTuberin am 10. August 2018. Obwohl der Song erst in der Hälfte des Jahres veröffentlicht wurde, ist es mit über 21 Millionen aufrufen das erfolgreichste Musikvideo eines YouTubers 2018 – KRASS! Wir sind gespannt, wann Katja einen neuen Song nachlegt …

Platz 2: Der "Ramos-Song" von WUMMS

Passend zur Weltmeisterschaft 2019 hat der YouTube Kanal WUMMS eine lustige Parodie von Shakiras Mega-Hit "Waka Waka" rausgebracht. Im Fokus steht der spanische Fußballer Sergio Ramos, der bei der diesjährigen WM vor allem durch seine Fouls glänzte. "Rambo Ramos" wird 2018 zu seinem Spitznamen.

Platz 3: "Der Sandmann" von Julien Bam ft. Dagi Bee

Julien Bam ist bekannt für seine aufwendig produzierten Videos und seine außergewöhnlichen Songs. Für seinen Track "Der Sandmann" hat sich der YouTuber ganz besondere Unterstützung geholt: YouTuberin Dagi Bee! Bis zur Veröffentlichung im April hatten wir Dagi noch nie als Stimme in einem Song gehört. Im Musikvideo zu "Der Sandmann" beweist die YouTuberin jedoch, dass Rappen definitiv zu einem ihrer vielen Talente zählt!

Platz 4: "DISS" von Dagi Bee ft. Julien Bam

Weiter geht es mit einem weiteren Track von Dagi! "Der Sandmann" überzeugte die YouTube-Community so sehr, dass Dagi Bee und Julien Bam im August gleich ein weiteres Projekt veröffentlichten. "DISS" ist ein Musikvideo von Dagi Bee in dem sie an der "ROAST YOURSELF"-Challenge teilnimmt und sich selbst auf die Schippe nimmt. Bei ihrer Community kam der Track super an und das Video dazu MUSS man gesehen haben – super cool!

Platz 5: ApoRed mit "Billo"

ApoRed sorgte dieses Jahr ganz schön für Aufruhr. Sein geschmackloser "Bomben Prank" von 2016 landete vor Gericht und bescherte dem YouTuber eine Bewährungsstrafe. Trotzdem ist es dem protzigen YouTuber gelungen mit seinem Song "Billo" auf YouTuber über 12 Millionen Aufrufe zu kassieren und einen Vertrag bei "Sony Music" zu unterzeichnen.

Platz 6: Der "Neymar-Song" von WUMMS

Und es gibt noch einen Fußballer Song, der es in die Top 10 der erfolgreichsten YouTube Musikvideos schafft: Der "Neymar-Song" von WUMMS! Neymar ist ein brasilianischer Fußballspieler, dem in der WM oft vorgeworfen wurde, er würde Schauspielern und sich oft absichtlich übers Feld rollen – seht selbst:

Platz 7: "Mach die Robbe" von Julien Bam ft die Robbe

Und zum dritten Mal schafft es Julien Bam in die Liste der beliebtesten Musikstücke von YouTubern. Sein Musikvideo zum Ohrwurm "Mach die Robbe" löste einen richtigen Hype aus, der sogar auf der Lip-Sync App Tik Tok einen richtigen Trend auslöste.

Platz 8: "Der Ronaldo Song" von WUMMS

Natürlich darf auch der berühmteste Fußballer der Welt nicht in dieser Liste fehlen. Auch zu Christiano Ronaldo gibt es eine Parodie von WUMMS. Zur Melodie von "Bella Ciao", dem Sommerhit des Jahres, unterstellt ihm der Kanal eingebildet zu sein. Mit fast 200.000 Daumen nach oben sehen das wohl viele Zuschauer ähnlich!

Platz 9: "100 YouTuber singen zusammen!! – 1 MILLION Abospecial" von Rezo

WOW, was für eine coole Aktion! Als Dankeschön für 1 Millionen Abonnenten auf YouTube überlegte sich Rezo ein ganz besonderes Projekt: Er vereinte 100 YouTuber auf einem Song: Dagi Bee, Julien Bam, Concrafter, Julia Beautx, Diana zur Loewen, Joey's Jungle und viele mehr singen drei Songs im Medley. "Hall of Fame" von The Script, "Faded" von Alan Walker" und Ed Sheerans "Castle on the Hill" haben es in das Medley geschafft. Wir finden diese Idee großartig!

Platz 10: "Der HSV-Abstiegs-Song" von WUMMS

Der YouTube Kanal WUMMS hat die Liste der beliebtesten YouTuber-Musikvideos 2018 ganz schön gerockt! Auch ihre "Despacito"-Parodie zum Abstieg vom HSV erreichte acht Millionen Aufrufe. Wir sind gespannt, mit welchen Songs das Sportsatire-Format noch um die Ecke kommt!

Das erfolgreichste YouTube-Video 2018

Wenn man jedoch nur normale YouTube-Video betrachtet, war es jedoch ein anderes Video, dass für Aufsehen gesorgt hat. Das Video mit den meisten Klicks geht dieses Jahr an Bibis Beauty Palace: Ihr "changes"-Video hat fast 7 Millionen Aufrufe erreicht. In dem Trailer verkündete die YouTube-Beauty ihre Schwangerschaft. Seit dem 12. Mai war also klar, dass Julienco und Bianca ein Baby erwarten. Mittlerweile sind sie stolze Eltern eines Sohnes. Herzlichen Glückwunsch!

