Bonez MC: Raf Camora ist chaotisch!

Das kommt wirklich selten vor: Der Wiener Rapper Raf Camora und sein 187-Kollege Bonez MC haben uns gemeinsam ein Interview für die neue Ausgabe der BRAVO gegeben! Im Gespräch vor ihrem Konzert in München traf Reporterin Caro die "Palmen aus Plastik"-Stars backstage, um mit ihnen über ihre Freundschaft zu sprechen. Neben ihrem Erfolgs-Geheimnis verriet Bonez MC, was in seinen Augen die schlechteste Angewohnheit von Raf Camora ist. Der Hamburger erzählt: "Er ist echt unordentlich. Ich sage nur: Tourbus! Als wir noch kleine Konzerte gespielt haben und uns einen Backstage-Raum teilten, kam es schon vor, dass Unterhosen vertauscht wurden." Upps … 🙈

Raf Camora & Bonez MC im Interview

Laut Bonez MC ist er selbst in Sachen Ordnung total anders drauf, als sein Freund Raf Camora: "Raf lässt alles rumliegen, ihm ist das total egal!", verrät Bonez. "Ich hingegen bin eher jemand, der aufräumt und Klamotten fein zusammengefaltet." Wer hätte das gedacht? Bei Bonez' Antwort lachte sein Kumpel Raf Camora übrigens, und konnte seine Aussage nur bestätigen. Außerdem wissen wir jetzt auch, was Raf hingegen zu einem besonders guten Kumpel für Bonez MC macht, und was er an ihm schätzt: "Raf ist sehr vernünftig und deshalb mein Berater und Orakel, das ich zu allem als Erstes befrage", so Bonez. Wie Raf Camora umgekehrt über den 187Strassenbande-Star denkt, erfährst du übrigens in der neuen Ausgabe, die es ab heute überall zu kaufen gibt! 😎

