Loredana und Juju im BRAVO-Interview

Loredana und Juju gehöhren zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Hits wie "Genick" und "Vermissen" gingen dabei direkt durch die Decke. Besonders Loredana erlebte in der Zeit krasse Veränderungen. Vor Kurzem räumten die beiden Rap-Stars dann auch noch den MTV Europe Music Award ab. Juju bekam dabei den Award als "Best German Act", Loredana als "Best Swiss Act". Mega! Spätestens da haben sie all ihren Hatern gezeigt, das an sie momentan niemand mehr vorbeikommt. BRAVO schnappte sich die beiden bei der Preisübergabe des MTV EMAs in Sevilla/Spanien und quatschte mit ihnen über abgelehnte Feature, wie es ist, als Frau die Charts zu dominieren und was sie sich von ihrem ersten Cash geleistet haben. Dabei ließen sie mächtig die Hüllen fallen. Loredana ging dabei sogar so weit, dass sie uns gestand: "Ich hatte was mit Juju".

Loredana: "Wäre ich ein Rapper würde ich rumerzählen, dass ich was mit dir hätte"

Dass viele Rapper krassen Hate einstecken müssen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. So wurde zum Beispiel bei Loredanas Song "Labyrinth" vermutet, dass die Rapperin am Ende ist. BRAVO hat die beiden zum Interview getroffen und sprach mit ihnen über ihre ersten Male. Auf die Frage, ob es schwer sei, sich als Frau im Rap-Buisness durchzusetzen, gestand Juju, dass es schon die ein oder andere harte Zeiten gegeben hätte: "Manchmal behaupten Rapper, dass sie was mit mir gehabt hätten. Wenn du mit ihnen featurest, erzählen sie manchmal Sachen rum, die einfach nicht stimmen." Doch plötzlich mischt sich auch Loredana ins Gespräch ein und was sie zu sagen hat, lässt sicherlich den ein oder anderen zum Schmunzeln bringen: "Aber mal ehrlich, wenn ich ein Rapper wäre und mit dir featuren würde, würde ich auch rumerzählen, dass ich was mit dir hätte. Du bist einfach geil! Die haben mit dir dann den Jackpot. Die sagen dann: 'Ich hatte was mit Juju.' Ist doch schön, sollen die das doch sagen." Juju stellt daraufhin fest: "Hm, man kann die Sache auch so sehen. Aber das war halt das einzige, was mir zu der Frage eingefallen ist." Soso, die Rapeprin würde als Mann also dasselbe tun.

Was die beiden noch im Interview preisgaben? Das erfahrt ihr in diesem Video:

