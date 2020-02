Hat Loredana Liebeskummer?

Nachdem Loredana erst vor kurzem einen neuen Song droppte, indem sie einzelne Zeilen an Mozzik (24) richtete, könnte sie sich jetzt erneut an ihren Ex-Mann gewandt haben. Auf Instagram postete sie ein Video, im Hintergrund läuft ein trauriger Song mit tiefgründigem Text. Auch ein gebrochenes Herz fügte sie als Emoji "💔" in die Story ein - doch es ist nicht Loris eigenes Lied.

Richtet Loredana DIESE Zeilen an Mozzik?

Loredana hört folgende Zeilen im Auto:"Nicht viel, was sie braucht, doch selbst das nimmt man ihr weg. Sie liebt von ganzem Herzen, auch wenn keiner es schätzt. Und wär sie wirklich ehrlich, wüsste sie, dass ihr Herz bricht. Doch in der Hoffnung, dass sich etwas ändert, nimmt sie es in Kauf, in Kauf, in Kauft" sie stammen aus dem Song "Wieso tust du dir das an?" von Apache 207. Aber wem gilt das? Sind diese Worte eine Anspielung auf Loredanas Ex Mozzik? Schon in der Vergangenheit hatten die beiden sich schließlich immer wieder gegenseitig in ihren Songs attackiert. Erst am Valentinstag veröffentlichte Mozzik einen Disstrack gegegen Loredana! War das etwa der Grund für Loris 💔-Post?

Loredanas neuer Freund!

Dass Loredana damit Mozzik meint, ist eher unwahrscheinlich, denn die Trennung gab das Ex-Rap-Traumpaar schon Ende Oktober bekannt. Selbst für "späte Reue" scheint es schon zu spät zu sein: Erst vor kurzem war Loredana nämlich mit ihrem neuen Freund im Urlaub.

