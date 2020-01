Loredanas neuer Song

Juhu: Loredana bringt scheinbar bald einen neuen Song raus! 😍 Auf Instagram gibt sie uns jetzt eine kleine Kostprobe vorab. Krass: Bei den Lyrics kann man annehmen, dass sie die Trennung von Rapper Mozzik verarbeitet … Nachdem Fans vermuten, dass Mozzik am Valentinstag einen Disstrack gegen Loredana raushaut, zeigt Lori uns jetzt wohl ihre Seite der Story. Sie bewegt im Video die Lippen zum Song, der im Hintergrund der Aufnahme läuft: "Du passt nicht in meine Welt, hast mein Instagram gehackt, also warum willst du wieder vorbei kommen? Und es ging tiefer, tiefer, tiefer – so wie es mit uns mal war wird es nie wieder, wieder, wieder" Oh, oh … Eine Ansage. Und die letzte Zeile schreibt die Schweizerin sogar nochmal zum Video dazu: "Geh ich Gold du kommst nicht klar".

Loredana & Mozzik: Kommen sie wieder zusammen?

Ganz klar: Loredana lässt ihrem Frust freien Lauf! Vielleicht erfahren wir in ihrem neuen Song, was zwischen ihr und Mozzik wirklich vorgefallen ist und wieso sich das einstige Rap-Traumpaar leider getrennt hat 😔 Denn nachdem Loredana anfangs nur von einer Beziehungs-Pause sprach und viele Fans bis vor Kurzem noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback der beiden hatten, scheint jetzt festzustehen: Das wird nichts mehr! Es kursieren schließlich sogar Gerüchte, dass Mozzik eine neue Freundin hat, die aussieht, wie Loredanas Doppelgängerin … Man darf gespannt sein, was die beiden Musiker zu dem ganzen Thema sagen. Aber erstmal freuen wir uns darüber, dass es einen neuen Loredana-Song gibt! 😍 Hier kannst du schon mal reinhören:

