Mozzik & Loredana: Neue Liebe?

Nach der Trennung von Rapper Mozzik ist Loredana wieder single – oder etwa doch nicht? Die Gerüchte um den aktuellen Beziehungsstatus der "Kein Wort"-Künstlerin häufen sich in letzter Zeit. Fans wollen endlich wissen: Hat Loredana einen neuen Freund? Deshalb wurde in den letzten Wochen immer wieder gemutmaßt, wer gerade der Mann an ihrer Seite ist. Die Gerüchteküche ist kreativ: Bonez MC (mit dem Loredana ein gemeinsames Tattoo hat), ihr Musikproduzent Macloud und sogar KMN-Gang Star Zuna wurden dafür schon in Erwägung gezogen. Bisher schweigt und genießt die schöne Schweizerin die zahlreichen Schlagzeilen über ihr Liebesleben. Doch eins konnte sie nicht lassen: Zur angeblichen neuen Flamme ihres Ex Mozzik äußerte sich Loredana jetzt auf Instagram …

Loredana: Mozzik datet Look-Alike

Loredanas (noch)-Mann Mozzik veröffentlichte letzte Woche einen neuen Song namens "Edhe ti" und holte sich die kosovarische Sängerin Tayna als Feature-Gast dazu. Doch die beiden Musiker scheint mehr zu verbinden, als nur die Musik! Während sämtliche Medien und Fans behaupten, dass Mozzik mit Tayna zusammen sei, gibt es noch kein offizielles Statement – wenn es nach Loredana geht, steht allerdings fest, dass sie Mozziks neue Freundin ist! Auf Instagram postete Lori nämlich in ihrer Story ein Kardashian-Meme mit der Message: "Wenn dein Ex eine Neue hat und sie genauso aussieht wie du". LOL – dabei meint sie definitiv Sängerin Tayna! Die sieht nämlich aus, wie Loredanas Doppelgängerin … Findest du auch?

