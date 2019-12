Body Shaming? Nicht mit Juju!

Eigentlich ist (und war es auch schon immer) Body Shaming total out und extrem viele Stars und Influencer setzen sich extrem dagegen ein. Trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die sich vor allem im anonymen Netz anmaßen, den Körper oder das Gewicht anderer zu kritisieren. Genau mit solchen fiesen Hate-Kommentaren wurde Juju in letzter Zeit immer häufiger konfrontiert. Der selbstbewussten Rapperin ist es zwar vermutlich und zurecht echt egal, was andere von ihr halten. Dennoch ging ihr der Hate ziemlich auf die Nerven, weshalb Juju gestern via Twitter total cool darauf reagierte. Sie schrieb: "Ja ich habe zugenommen und JA ich werde noch mehr zunehmen, denn bald kommt Weihnachten verstanden". Mal abgesehen davon, dass die Musikerin mega aussieht und ihr Gewicht ja null mit ihrem Talent zu tun hat, haben es mit diesem Post jetzt hoffenltich auch die Letzten kapiert. Ihr Fans sind dabei natürlich definitiv auf ihrer Seite.

Ja ich habe zugenommen und JA ich werde noch mehr zunehmen, denn bald kommt Weinachten verstanden — Juju (@jujuviervier) 6. Dezember 2019

Fans feiern Juju für ihre Ehrlichkeit

In den Kommentaren zum Post der Rapperin, die auf Instagram und Twitter unter den Namen @jujuvierundvierig und @jujuviervier zu finden ist, bekommt sie von ihrern Fans richtig viel Support. Alle finden es hammer cool, dass Juju so witzig gegen die Hater vorgeht und machen nochmal klar, dass es ihnen am wichtigsten ist, dass sich die 27-Jährige wohlfühlt und glücklich ist. Auf den Kommentar einer Followerin: "Läderach Schokolade aus Hamburg hat geregelt", hat Juju total lustig geantwortet: "Ich schwöre bei Gott die liegt grade neben mir im Bett weil die sooo lecker ist". Mega sympathisch und richtig so!

Läderach Schokolade aus Hamburg hat geregelt 😂 — Lena 🌹 (@LenaMarie_97) 6. Dezember 2019

Kannst so viel zunehmen wie du willst, solange du so bleibst wie du bist und weiter alles zerfickst Frau Meme und Rapgöttin — yanyeidel (@yanyeidel44) 6. Dezember 2019

bin grad am chips essen und dein tweet gibt mir bestätigung — chiara (@chiara69614179) 6. Dezember 2019

