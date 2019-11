Rap-Star ohne Maske!

Bisher kannten wir ihn nur mit Maske , jetzt zeigt er zum ersten Mal sein wahres Gesicht: Gentikk-Rapper Kappa zog für das neue Musikvideo des Rap-Duos nämlich seine berühmte Sturmhaube ab! Anstatt der ursprünglichen Maskerade trägt er lediglich schwarz-weiße Schminke im Gesicht. Die Jungs von Gentikk kennst du bestimmt noch von ihrem Mega-Hit "Liebs oder lass es" (feat. SIDO), oder weil sie mal mit Lena Meyer-Landrut einen Song namens "Lang lebe die Gang" hatten. Im BRAVO-Talk sagten die Jungs damals über die "Don't Lie To Me"-Sängerin: "Lena ist einer der wenigen deutschen Popstars, den wir respektieren"! Cute … Nun kehrt das Deutsch-Rap-Duo mit neuer Musik zurück, um morgen ein neues Album rauszuhauen – einer der Songs darauf heißt "Nicht fürs Radio", und im dazugehörigen Musikvideo überraschen Produzent Sikk und Kappa von Genetikk uns damit, dass wir zum ersten Mal sehen können, wie Kappa wirklich aussieht. Hier kannst du dir das Video anschauen:

Gentikk: Neues Rap-Album

Nach eineinhalb Jahren Musik-Pause sind Gentikk zurück! Im Oktober gab das Rap-Duo bekannt, am morgigen Freitag, den 29. November, ein neues Album namens "Outta this world" zu veröffentlichen. Ihr Song "Nicht fürs Radio" wird jetzt schon mega abgefeiert: Unter das neueste YouTube-Video, in dem wir auch endlich mal Kappa ohne Maske sehen, schrieb ein Fan: "Fuck was passiert hier. Das ist so geil. Rap im Jahr 2019 hat doch noch was zu bieten". Ein anderer findet sogar: "Mit Abstand der Krasseste Track dieses Jahr!" Wir sind gespannt auf morgen und darauf, was das neue Gentikk -Album zu bieten hat …