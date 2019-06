Lena Meyer-Landrut: Oben ohne auf Insta

Lena – „Only Love, L“

Lange Zeit war es recht still um Lena Meyer-Landrut geworden. Ganze vier Jahre ließ sie ihre Fans nach ihrem letzten Album „Crystal Sky“ warten! Jetzt brachte sie am 5. April endlich ihr langersehntes fünftes Album „Only Love, L“ raus und das ging mega durch die Decke. Die Songs „thank you“ und „don’t lie to me“ wurden allein auf Spotify 18 Millionen und 10 Millionen Mal seit dem Release gehört! Kaum ein deutscher Künstler ist gerade so erfolgreich, wie Lena …

Die Sängerin ist definitiv erwachsen geworden, seit sie damals mit gerade einmal 18 Jahren den „Eurovision Song Contest“ gewann. Im Jahr 2010 wurde Lena übrigens am meisten von allen Deutschen gegoogelt! Auf Instagram ist sie inzwischen dafür bekannt, ihre verschiedenen Seiten durch eine Mischung aus professionellen Shooting-Bildern und privaten Schnappschüssen festzuhalten. Langweilig wird es dabei nie! Doch so freizügig wie auf ihren neuesten Pics, hat man die 28-Jährige selten gesehen. Nur mit einer Jeans bekleidet steht Lena oben ohne vor einem Fenster, ihre Brüste verdeckt sie mit den Händen. Die schwarz-weiß Fotos ziehen natürlich große Aufmerksamkeit auf sich – leider auch von einigen Hatern. Schon häufiger musste sich Lena zu Magervorwürfen äußern ... Dieses Mal schreiben sie Kommentare wie: „Verdienst du nicht genügend Geld, dass du jetzt mit sowas anfängst?“ Doch viele feiern die Sängerin auch dafür! „Du siehst soooooo toll aus. Und ich finde es gut, dass du dir von niemanden vorschreiben lässt, wie du dich zu präsentieren hast. Finde deinen Mut richtig gut“, meint ein Fan. Außerdem Fakt ist: Jede Frau kann mit ihrem Körper machen, was sie will und Lena ist nun wirklich alt genug, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen …

