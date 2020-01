Ihre BFF ist der Ersatz für Mozzik auf Loredanas "King Lori"-Tour

Sie ist zur Zeit der meist gesehene Gast in Loredanas Instagram-Story: Senna Gammour! Die beiden Girls haben sich einfach gefunden. Wie die beiden sich kennen gelernt haben, ist noch nicht bekannt – aber klar ist, dass Senna Loredana in der schweren Trennungs-Zeit von Mozzik immer beistand und 24/7 für ihre BFF da ist! Senna hatte neben Bonez MC, von dem Loredana neulich schwärmte, sogar einen Gast-Auftritt im Musikvideo zu "Mit Dir". Ein echtes Power-Duo also. Genau deshalb hat Loredana auch beschlossen, statt ihres Noch-Ehemanns ihre neue beste Freundin mit auf Tour zu nehmen! Neben ihrer Tochter Hana wird Senna Gammour nämlich bei der "King Lori"-Tour immer am Start sein – mega cool! Im Gegenzug kommt Lori auch zu Sennas Tournee mit – Girl-Power angesagt!

Wer ist Loredanas BFF Senna Gamour?

Loredana (24) und Senna Gammour (40) sind derzeit unzertrennlich. Viele kennen die Sängerin von Instagram, oder ihrem Buch "Liebeskummer ist ein Arschloch" – aber nicht jeder erinnert sich noch an ihren eigentlichen Karriere-Start … Deutschlandweit bekannt wurde Senna Gammour, die jetzt auch ihre eigene Reality-Show hat, nämlich durch ihren Sieg in der Casting-Show "Popstars". Damals wurde sie mit Mandy "Grace" Capristo und Bahar Kızıl zur Band "Monrose" geformt – eine der beliebtesten Girlband aller Zeiten war geboren! Gemeinsam räumten die Mädels sämtliche Preise ab und stürmten die Charts. Mittlerweile ist Senna zwar solo unterwegs, aber bis heute spielt sie ausverkaufte Konzerte! So kann sie Loredana bestimmt auch beruflich super unterstützen und ihr gute Tipps geben. Mega! Auch bei unserem Interview mit Loredana war Senna mit der "Genick"-Rapperin auf dem roten Teppich. Schau dir hier den Clip an:

