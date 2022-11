Was geht bei Bushido & Senna von "Popstars"?

Der Rapper und die "Popstars"-Kandidatin kennen sich schon seit zwei Jahren!

Das hat bisher keiner gewusst: Bushido (28) und Senna (26) sind alte Bekannte! Zusammen mit BRAVO überraschte der Rap-Star die "Popstars"-Kandidatin im Bandhaus in München.

Aber woher kennen sich die beiden eigentlich? "2004 haben wir uns im Hard Rock Café in Frankfurt kennen gelernt. Sie arbeitet dort. Senna ist eine Freundin von meinem Soundmann", klärt Bushido auf.

Läuft denn auch was zwischen Senna und dem Rapper? "Sie ist verliebt in mich", scherzt Bushido - was Senna sofort abstreitet. Aber sie gibt zu: "Ich mag ihn sehr. Er ist direkt, er ist witzig - das finde ich gut."

Und vielleicht können die beiden ja auch mal zusammenarbeiten, falls es bei Senna mit den "Popstars" nicht klappen sollte. "Vielleicht hat sie Lust, auf einem Lied von mir zu singen. Ich würde mich sehr freuen", so Bushido.

