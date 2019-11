Senna Gammour bekommt eigene Reality-Show

Senna Gammour: "Lets get real" wird ihre Show

Neun Jahre ist es her, dass Senna Gammour, Bahar Kizil und Mandy Grace Capristo Teil der Popstars-Band "Monrose" waren. Die Band trennte sich 2011 – und Senna machte ihr eigenes Ding. Als Entertainerin hat sie ihr eigenes Buch "Liebeskummer ist ein Arschloch" geschrieben und geht damit 2020 bereits zum zweiten Mal auf Tour. Jetzt dürfen sich Fans auf noch mehr Einblicke in das Leben der witzigen Powerfrau freuen: Senna Gammour startet ihre eigene Reality Show "Lets get real". Mit an Bord sind ihre Freundinnen Seyda, Cem und Sofia. Der Trailer gibt einen Vorgeschmack:

Senna Gammour: Ihre Show kommt auf Youtube

Die Entertainerin verspricht "Freundschaft, Drama und Liebe" in ihrer neuen Reality Show. Wer Senna Gammour kennt, weiß, dass es wahrscheinlich alles andere als langweilig wird – denn die 38-Jährige ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und ihre Meinung zu sagen. Die Show soll das krasse Leben der Youtuberin zeigen – und den Fans kostenlos zur Verfügung stehen! Markiert euch den Tag im Kalender: Die erste Folge von "Let's get real" gibt es ab 1. Dezember auf Youtube. 👏🏼

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!