So krass lebt dieser YouTuber

David Dobrik: Sein krasser Erfolg

David Dobrik ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten YouTuber der ganzen Welt! Der 22-Jährige hat allein auf seinem Main-Channel stolze 12 Millionen Abonnenten und auf seinem Vlogging-Kanal weitere 5,4 Millionen. Seinen großen Durchbruch hatte David 2015 durch die Plattform Vine, später wurde er der Kopf der berühmten „Vlog Squad“, zu der auch seine Ex-Freundin Liza Koshy gehörte, die ebenfalls ein YouTube-Star ist. Beide sind beliebt für ihre lustigen und verrückten Videos … 😅

David Dobriks fette Villa!

Durch seinen großen Erfolg auf YouTube konnte sich der 22-Jährige vor gut zwei Jahren eine fette 2,5 Millionen Dollar (ca. 2,1 Mio. Euro) teure Villa in Los Angeles zulegen! David erklärt in einem neuen YouTube-Video, wo er sein Zuhause zeigt: „Ich habe lange gesucht, ich war auf ungefähr zehn Besichtigungen pro Woche! Dann sah ich dieses Haus und ich wusste sofort, dass es das Haus ist, wo ich wohnen werde.“ Neben einem großen Garten und einem mega geilen Ausblick über LA, gibt es in der Villa übrigens auch einige verrückte Dinge, wie einen verglasten Kamin, einen Kaugummi-Automaten und sogar einen Flammenwerfer! Echt crazy, aber sieh es dir am besten selber an … 😜 Bibis Beauty Palace hat übrigens auch ein echt krasses Haus!

Abstimmen

Folg uns auf Spotify:

Das könnte dich auch interessieren: