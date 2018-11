Bibis Beauty Palace: So krass ist ihr Haus

Bibis Beauty Palace und Julienco wohnen seit ein paar Monaten in ihrem absoluten Traumhaus… lest hier, wie krass das YouTube-Couple wirklich lebt!

Bibi & Julian: Ihr Haus ist riesig!

Die Bezeichnung „Villa“ würde wohl besser passen zu dem Haus, in das Bibi und Julian (beide 25) wenige Wochen vor der Geburt ihres kleinen Sohnes im Oktober eingezogen sind. Denn das Eigenheim des YouTube-Couples ist einach nur fett! Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer und die offene, hochmoderne Küche, mit freistehendem Küchenblock mitten im Raum. Vom Wohnzimmer aus geht es direkt hinaus auf die Terrasse – und die bietet so viel Platz, dass die beiden dort sogar einen Parkour aufbauen können, durch den man mit einem Motorroller cruisen kann! Das Luxus-Haus hat insgesamt mindestens zwei weitere Etagen und das Treppenhaus hat keine gewöhnlichen Wände aus Holz oder Beton, sondern mega edle, gläserne Wände! Generell sind alle Zimmer dank gigantischer Fensterfronten bis ins letzte Eck komplett lichtdurchflutet, was alles sehr freundlich und weitläufig wirken lässt. Zweiteres kommt jedoch nicht in erster Linie vom Licht, sondern daher, dass jeder einzelne Raum tatsächlich riesengroß ist – sogar das Bad!

Großer Traum erfüllt: Eigenes Fitnessstudio

Julians ganzer Stolz ist das eigene Fitnessstudio, das er sich kürzlich von seinem Personal Trainer im obersten Stock des Hauses hat einrichten lassen. „Wir haben vor der Schwangerschaft richtig viel Sport gemacht und waren so traurig darüber, als wir das unterbrochen haben!“, verriet der 25-Jährige im dazugehörigen YouTube-Video. Mit dem Fitnessraum haben er und Bibi sich einen Traum erfüllt! Und dieser Raum kann sich sehen lassen. Nicht nur, weil er ungefähr so groß ist, wie ein Einzimmerapartment, sondern auch wegen der High-Tech-Ausstattung darin: In Bibis und Julians persönlichem Fitnessstudio befinden sich sage und schreibe Fitnessgeräte mit einem Gewicht von insgesamt 1,5 Tonnen – darunter ein Laufband und ein top modernes Multifunktionsgerät, an dem verschiedene Körperpartien trainiert werden können. Bald sollen ein großer Kühlschrank und eine riesige Spiegelfront den Sportraum perfekt machen.

Darum zeigen Bibi und Julian nicht das ganze Haus

Obwohl Bibi und Julian in ihren YouTube-Videos und Insta-Stories inzwischen schon einiges von ihrer Villa präsentiert haben, versuchen die beiden Webstars immer noch, so wenig wie möglich zu zeigen. Der Grund: „Wir wollten erst mal selbst ankommen“, erklärte Julienco auf YouTube. Außerdem sei bei Weitem noch nicht alles fertig – zum Beispiel fehlen immer noch viele Möbel, wie Bibi ergänzte. In nächster Zeit wollen sie ihren Fans aber Stück für Stück immer mehr von ihrem Traumhaus zeigen. Ihr dürft also gespannt sein!

