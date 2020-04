So sieht Bibis Beauty Palace' After-Baby-Bauch aus

Seit Baby Nummer 2 von YouTuber-Pärchen Bibis Beauty Palace und Julienco da ist, sind schon wieder ein paar Wochen vergangen. Kein Wunder, dass es ihre Fans da brennend interessiert, wie es ihr geht und wie sich ihr Baby-Bauch verändert hat. Weil sie dazu so viele Fragen erreichten, drehte sie direkt ein YouTube-Video dazu. Darin zeigt sie sich zunächst in Klamotten vor dem Spiegel und blendete noch ein Foto ein, auf dem man sieht, dass ihr Bauch schon wieder sehr flach ist, jedoch ein paar Dehnungsstreifen um den Bauchnabel dazugekommen sind. Ob die wieder ganz weggehen, weiß Bibis Beauty Palace noch nicht, aber sie stresst sich da auch nicht. Ihre ganzen Schwangerschaftsklamotten konnte die Zweifach-Mama aber schon komplett aussortieren.

Bis auf Dehnungsstreifen hat sich Bibis Beauty Palace' Baby-Bauch schon gut zurückgebildet instagram @bibisbeautypalace

Bibis Beauty Palace ist happy mit Body-Entwicklung

Durch Corona und einige Probleme während der Schwangerschaft, war auch die Geburt von Baby Emily für Julienco und Bibis Beauty Palace hart. Doch nun geht es allen wieder wunderbar. Auch die YouTuberin erklärt im Video, dass sie sich wirklich glücklich schätzt, dass ihr Körper sich schon wieder so toll erholt hat und sie fast bei ihrer alten Figur angelangt ist. Und dass obwohl sie monatelang keinen Sport machen konnte. So gut verläuft das nicht bei jeder Mama, wie sie weiß. Ihre Fans sind darüber, dass es nach Rippenbruch und Co. bei Bibis Beauty Palace wieder richtig bergauf geht, sicher auch mega froh.🤗

