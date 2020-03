Corona-Stress vor Geburt bei Bibis Beauty Palace

Im November letzten Jahres verkündeten die beiden YouTuber Bibis Beauty Palace und Julienco, dass sie ein zweites Kind erwarten. Und das nur ein knappes Jahr nachdem sie ihren ersten Sohn Lio bekommen hatten. Zu dem Zeitpunkt war die junge Mama allerdings schon wieder im 5. Monat schwanger. Das heißt: Es ist bald jeden Moment soweit, dass ihr kleine Familie Zuwachs bekommt. Wegen Corona hatten Bibis Beauty Palace und Julienco nun jedoch Angst vor der Geburt. Denn sie befürchteten, dass er nicht mit ins Krankenhaus kommen darf. Jetzt könnte es allerdings ganz schnell gegangen sein...

Bibis Beauty Palace-Fans sicher: Geburt am Wochenende

Die beiden Web-Stars hatten sich auf Youtube zwar von ihren Followern in die Baby-Pause verabschiedet und verkündet, dass nun erstmal keine neuen Videos online gehen. Sie versprachen aber, dass sie ja weiterhin auf Instagram zu sehen sein werden. Nun herrschte dort aber das komplette vergangene Wochenende Funkstille. Deshalb tummeln sich unter Bibis Beauty Palace' letztem Post viele Kommentare, in denen gemunkelt wird, das Baby sei schon da. Und das ist sogar gut möglich: Da es in der zweiten Schwangerschaft von Bibis Beauty Palace nämlich einige gefährliche Probleme gab, wie etwa einen schmerzhaften Rippenbruch, wurde entschieden, dass ihre kleine Tochter per Kaiserschnitt zur Welt geholt wird. Den Termin dafür haben uns die Youtuberin und Ehemann Julienco nicht verraten. Könnte also sein, dass er am vergangenen Wochenende stattfand. Falls dem so ist, hoffen wir natürlich, dass es allen gut geht und sie sich bald mit süßen Baby-News melden!🙏🏻

