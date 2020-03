Bibis Beauty Palace und Julienco verabschieden sich auf YouTube

Nachdem uns Bibis Beauty Palace und Julienco letztens den Namen ihrer Tochter in einem Video verraten haben – Die kleine wird Emily heißen –, ging gestern ein weiterer Clip auf YouTube online. Würden wir gerade nicht von der Corona-Krise heimgesucht werden, wäre das ein sehr fröhliches Video geworden. Denn die beiden wollten sich damit fürs Erste offiziell von ihren Followern verabschieden, um sich voll auf die Geburt ihres zweiten Kindes zu konzentrieren. Da Bibis Beauty Palace diesmal Probleme in der Schwangerschaft hatte, unter anderem einen Leistenbruch, läuft es diesmal auf einen geplanten Kaiserschnitt raus. Und was den angeht, haben sie und Ehemann Julienco nun große Sorgen...

Muss Bibis Beauty Palace wegen Corona allein ins Krankenhaus?

Viele Fans der beiden YouTuber schrieben ihnen schon besorget Nachrichten, ob Julienco wegen Corona denn jetzt nicht bei der Geburt dabei sein kann.😳 Eine genaue Antwort haben Bibis Beauty Palace und er darauf nicht, allerdings Angst davor. Natürlich möchte der junge Papa seine Tochter direkt sehen und seine Frau unterstützen, die das Ganze auch nicht allen durchstehen möchte. Bisher rufen sie immer wieder bei ihrem Krankenhaus an, um Infos zu bekommen, die sich stündlich ändern können. Normale Besuche sind in den meisten Krankehäusern als Corona-Schutz mittlerweile untersagt. Zu einer Geburt darf man aber meist als Partner noch mitkommen. Wir drücken die Daumen, dass das auch für die beiden zutrift.✊🏻 Der kleine Lio muss sich jedoch gedulden und wird Mama Bibis Beauty Palace, Papa Julienco und Baby Emily erst zuhause wieder sehen.

