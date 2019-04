Bibis Beauty Palace & Julienco: Das ist das erste Wort vom Baby

BIbis Beauty Palace & Julienco: So stolz auf ihr Baby

Wie aufregend muss das für frisch gebackene Eltern sein, zum ersten Mal ein Wort aus dem Mund ihres kleinen Kindes zu hören? Bibi und Julian haben diesen emotionalen Moment jetzt erlebt und können ihr Glück kaum fassen. „Oh mein Gott, es ist was unfassbar Schönes passiert“, verkündete Julienco gestern total überwältigt in seiner Insta-Story. „Ungefähr seit 3-4 Tagen sagt der Kleine die ganze Zeit ‚Papapapa‘.“, sagte der 25-Jährige. „Gestern hat er aber auch einmal Mama gesagt“, fiel ihm Bibi daraufhin ins Wort.

Hier könnt ihr das Baby selbst sprechen hören

Natürlich haben die beiden YouTuber alles direkt als Audio-Datei aufgenommen und spielten es ihren Insta-Abonnenten mega stolz vor. Darauf ist ganz klar zu hören, wie das Baby „Papa“ sagt.

Dass der Kleine ausgerechnet dieses Wort als erstes gelernt hat, ist übrigens nicht verwunderlich. Denn Papa Julian hat bereits seit Wochen alles daran gesetzt, es seinem Söhnchen beizubringen! „Einer der wundervollsten und emotionalsten Momente meines Lebens“ kommentierte Julienco das Ganze und fügte hinzu: „Und das allerschönste war: Heute morgen bin ich aufgewacht, da lag er so neben mir. Dann hab ich ihn auf meinen Bauch gesetzt und er hat ‚Papa‘ gesagt – so als hätte er das mit mir einfach in Verbindung gebracht und würde nicht einfach so Wörter sagen. Das ist einfach sooo krass!“ Wir sind schon gespannt, was Bibis und Julians Baby wohl als nächstes lernt!

