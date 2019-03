Bibis Beauty Palace & Julienco: Süße Familien-Reunion

Bibis Beauty Palace: Happy über Familientreffen in Dubai

Obwohl Bibis Beauty Palace und Julienco zusammen mit ihrem kleinen Sohn erst vor sechs Wochen ausgiebig Urlaub in Dubai machten, flog die kleine Familie jetzt erneut zum Chillen in das arabische Emirat. (Fun Fact: Das YouTube-Pärchen ließ ein Glücksrad darüber entscheiden, welches ihr nächstes Reiseziel werden sollte und zufällig kam ausgerechnet schon wieder Dubai dabei heraus). Doch noch etwas anderes ist ziemlich witzig an diesem Urlaub, denn zufälligerweise sind Bibis Eltern gestern auch dorthin geflogen! „Mega cool, dass wir gleichzeitig hier sind“, freute sich die 26-Jährige und verriet ihren 6,4 Millionen Instagram-Followern, dass sie, Julian und das Baby ihnen gleich einen Überraschungsbesuch abstatten wollen. „Ich hoffe nur, wir finden die. Die antworten mir nämlich nicht“, so Bibi. Doch die Sorge war zum Glück unbegründet: Kurze Zeit später machten es die drei sich bereits im Hotelzimmer von Bibis Eltern gemütlich.

