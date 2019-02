Bibis Beauty Palace: Julienco bringt sie zum weinen

Julienco kauft alle Supermärkte leer

Eigentlich würde Julienco sich selbst überhaupt nicht als Romantiker bezeichnen. Doch zum 26. Geburtstag seiner großen Liebe Bibis Beauty Palace hat der 25-Jährige sich jetzt selbst übertroffen. Während die YouTuberin am Abend vor ihrem großen Tag bereits mit ihrem Baby im ersten Stock ins Bett gegangen war, blieb Julian noch wach, um heimlich eine Überraschung für seine Frau vorzubereiten. Von Bibi völlig unbemerkt hatte der Webstar insgesamt rund 500 Rosen gekauft, die er in einem sicheren Versteck verwahrt hatte. „Ich habe alle Supermärkte leergekauft. Niemand kann hier in der Umgebung mehr Rosen kaufen“, verkündete Julienco, während er neben seinem Rosen-Berg in der Küche stand. Doch die Arbeit, die dann auf ihn zukam, hatte er wohl ein bisschen unterschätzt. Denn der Kölner brauchte insgesamt vier geschlagene Stunden, bis er den Plan für seine süße Geburtstags-Überraschung in die Tat umgesetzt hätte. Denn Julienco hatte bereits im Dezember extra mehrere hundert Mini-Blumenvasen bestellt… in die er jeweils Wasser füllte und anschließend immer eine Rose hineinsteckte. Die verteilte er dann zusammen mit einem Meer aus kleinen Kerzen überall im Haus… und schlich sich um Mitternacht schließlich nach oben ins Schlafzimmer, um die völlig ahnungslose Bibi zu wecken.

Bibis Beauty Palace total gerührt

Ganz verschlafen kam das Geburtstagskind aus dem Bett gekrochen und konnte seinen Augen kaum trauen! „Oh Gott ist das krass“, sagte Bibi total ergriffen. „Oh ist das süß! Juli, danke schön! Ich hab den tollsten Mann auf der Welt“, fügte sie hinzu und wischte sich ein paar Freudentränen aus dem Gesicht. „Das ist das Schönste, was du je für mich gemacht hast!“, sagte die YouTuberin. Und alleine Bibi so überwältigt zu sehen, rührt einen gleich selbst total, oder? Ach, muss Liebe schön sein! Über so eine romantische Überraschung würde sich doch sicher jedes Girl freuen…

Schaut euch hier das unfassbar süße Video an:

