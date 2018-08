Bibis Beauty Palace: Fans greifen Julienco an

Der Bauch von Bibi ist inzwischen riesig – aber das ist ja auch kein Wunder. Schließlich wird die YouTuberin in wenigen Wochen ihr erstes Kind zur Welt bringen! Doch nicht nur die 25-Jährige hat ein paar Kilos zugenommen, sondern auch der werdende Papa Julienco.

Darum sind Bibis Fans fies zu Julienco

Dass Julian neuerdings ein paar Kilos mehr auf den Hüften hat als zuvor, ist vor allem den Abonnenten von Bibis Beauty Palace nicht verborgen geblieben. Und dass ihnen das aufgefallen war, teilten offenbar einige von ihnen dem betroffenen Webstar ziemlich uncharmant mit! „Weißt du was Bibi, du hast ganz fiese Fans!“, jammerte Julian in seinem neusten YouTube-Video aufgrund der gmeinen Nachrichten, die ihn nach Bibis letztem Video erreicht hatten. Denn laut eigener Aussage saß er in dem Clip am Ende so ungünstig, dass es sich sehr unvorteilhaft auf seinen Body auswirkte. Die Schuld dafür gibt er erst mal seiner Bibi: „Du warst zu dumm, die Kamera richtig einzustellen. Sodass ich einen Fettwulst an meinem Bauch hatte, der so ungünstig hing!“, sagte der 25-Jährige.

Bibi und Julian haben fast gleich viel zugenommen

Vielleicht hat Julian mit dieser Anschuldigung recht, doch einige YouTube-Nutzer akzeptierten das offenbar nicht als Entschuldigung: „Auf jeden Fall haben mir so viele Leute geschrieben: ‚Du bist fett!‘“, sagte Julienco. Ganz schön fies… Auch, wenn der Webstar schließlich zugeben musste, dass er dank Bibis Schwangerschaft tatsächlich ein paar Extrapfunde auf den Rippen hat. „Fett würde ich es nicht nennen. Aber ihr habt Recht, ich hab vier Kilogramm zugenommen“, verriet er. Zum Vergleich: Bibi hat sechseinhalb Kilo zugelegt – und sie trägt wohlgemerkt ein Baby in ihrem Bauch!

Aus diesem Grund hat Julienco wirklich zugenommen

Allerdings verteidigt die werdende Mama ihren Schatz: „Ich bin mit Schuld! Ich habe gerade am Anfang und in der Mitte der Schwangerschaft echt wenig gegessen“ – aha, da liegt also die Ursache! Julienco wurde nämlich laut eigener Aussage so erzogen, dass man immer brav seinen Teller aufessen muss. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als immer Bibis Reste aufzumampfen, klare Sache! Doch wie seine Fans es von Julienco gewohnt sind, nimmt der YouTuber das Ganze natürlich mit Humor. „Ihr habt vollkommen Recht. Ja, ich bin fett geworden!“, witzelte er, nachdem er sich nochmal auf die Waage gestellt hatte.

