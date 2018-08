Bibis Beauty Palace: Baby krank? Panik vor Geburt

Bibis Beauty Palace hat von ihrer Ärztin eine schlimme Nachricht zu ihrem Baby bekommen und die verursachte große Panik, wie sie in ihrem YouTube-Video berichtet …

Bibis Beauty Palace: Im 8. Monat schwanger

Für Bibi und Julian hört der Stress aber auch einfach nicht auf! Erst im Mai verkündete das Traumpaar, dass sie ein Baby erwarten. Kurze Zeit später war dann auch schon klar: Es wird ein Junge! Seitdem geben Bibi und Julian immer wieder Updates zu ihrem Kleinen und halten ihre Community auf dem laufenden. Immer wieder hatte die 25-Jährige während der Schwangerschaft verständlicherweise Angst um ihr Baby und auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Jetzt ist Bibi bereits im 8 Monat und die Geburt steht praktisch vor der Tür! Deshalb waren die Blondine und ihr Julian nochmal beim regelmäßigen „Check up“ bei der Frauenärztin und die hat den werdenden Eltern einen ganz schönen Schrecken eingejagt!

Bibis Baby ist krank?!

In ihrem YouTube-Video gab Bibi zu, dass sich das Paar große Sorgen um ihren ungeborenen Sohn gemacht hatte, der Grund: Beim letzten Ultraschall fand die Ärztin heraus, dass der Kopfumfang des Babys viel zu groß ist! „Der lag deutlich über dem Durchschnitt!“, berichtet die 25-Jährige. „Der Kopfumfang, der gemessen wurde, war zu dem Zeitpunkt circa vier Wochen, also einen ganzen Monat, vor allen anderen Werten.“ Aus diesem Grund, wurde der Geburtstermin des Babys um zwei Wochen nach vorne verschoben! Eine andere Sache machte Bibi und Julian aber noch mehr Angst: „Die Frauenärztin hat Herzrhythmusstörungen bei dem Baby festgestellt.“ Erzählt die werdende Mutter besorgt in ihrem Video. Bei dem Paar sorgte das natürlich für große Panik! Doch die Frauenärztin konnte zum Glück Entwarnung geben. Vor ein paar Tagen gab es nämlich einen erneuten Termin und da lag der Durchschnittswert für den Kopf im Normalbereich und auch von Herzrhythmusstörungen war zum Glück nichts mehr zu hören! „Da freuen wir uns natürlich total!“, berichtet Bibi freudestrahlend. „Dem Baby geht es super!“ Puh, ein Glück … Hoffentlich geht jetzt bis zur Geburt alles gut und die Blondine bringt einen gesunden Jungen zur Welt!

