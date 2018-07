BibisBeautyPalace: Das Baby hat jetzt Schmerzen!

BibisBeautyPalace ist inzwischen schon in der 30. Schwangerschaftswoche und da entwickelt das Baby noch einige neue Dinge …

BibisBeautyPalace: 30. Schwangerschaftswoche

Bianca Heinicke ist jetzt im 7. Monat schwanger, genauer gesagt in der 30. Schwangerschaftswoche. Wow ist die Zeit schnell vergangen! In nur 10 Wochen wird endlich Bibis und Julians Sohn zur Welt kommen. Wie der Kleine wohl aussehen wird? Jetzt, im letzten Drittel der Schwangerschaft, wird sich noch einiges verändern! Bibis Bauch wird innerhalb kürzester Zeit noch sehr viel an Größe dazu gewinnen. Außerdem macht sich das Baby immer mehr bemerkbar und die 25-Jährige könnte häufiger Schmerzen oder Tritte verspüren. Für eine Mutter sind die letzten Wochen der Schwangerschaft mit Abstand die härtesten! Kreislaufbeschwerden, schlimme Heißhungerattacken und sogar erste Vorwehen, sind da nicht unüblich. Aber Bibi ist bestimmt tapfer und meistert das!

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Jul 15, 2018 um 2:34 PDT

Bibis Baby kann jetzt Schmerzen empfinden!

Auch bei Bibis Sohn entwickelt sich jetzt aber noch einiges Neues. Der Kleine bekommt zum Bespiel Haare! Süüüß oder? Inzwischen müsste der kleine Mann außerdem circa 1500 Gramm wiegen und 40 Zentimeter groß sein, das heißt er wird noch etwa 10 Zentimeter bis zur Geburt wachsen. Man kann sich Bibis und Julians Sohn schon förmlich vorstellen! Eine Sache, die nicht so super ist: Das Baby kann nun auch Schmerzen empfinden! Deshalb wird es vermieden, ab der 30. SSW irgendwelche medizinischen Eingriffe vorzunehmen, denn das könnte den Kleinen stark belasten! Was auch interessant ist: Sollte es jetzt zu einer Frühgeburt kommen – was wir natürlich NICHT hoffen – hätte Bibis Sohn inzwischen eine ziemlich hohe Überlebenschance, da bereits ein Großteil seines Gehirns und seiner Organe entwickelt sind. Das wird aber hoffentlich gar nicht erst Thema werden. Wir wünschen Bibi für den Rest ihrer Schwangerschaft auf jeden Fall alles Gute und sind schon jetzt super gespannt auf den kleinen Mini-Julian!

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Jun 16, 2018 um 6:28 PDT

