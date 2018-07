Bibis Beauty Palace: Verrückter Baby-Name

Bibis Beauty Palace ist bereits im achten Monat schwanger. Sie und ihr Verlobter Julienco scheinen sich auf einen Baby-Namen geeignigt haben und dieser ist wirklich ganz schön crazy.

Bibis Beauty Palace: So soll ihr Baby heißen

Nicht mehr lange, dann ist es soweit! Bianca Heinicke und Julian Claßen erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Und obwohl die beiden den Namen von ihrem Nachwuchs eigentlich nicht verraten wollen, geben sie trotzdem einen kleinen Hinweis. Bibi hat offenbar einen ganz speziellen Geschmack! Die werdende Mama und ihr Liebster haben endlich den passenden Namen für ihren Sohnemann gefunden. Doch die Wahl der YouTube-Stars scheint so außergewöhnlich zu sein, dass sie sich die Eintragungsfähigkeit sogar mit einem Gutachten bestätigen lassen mussten. "Wir wollten einfach ganz sicher sein, weil es jetzt nicht der gängigste Name ist und ich den jetzt ehrlich gesagt, noch nicht so oft – eigentlich noch nie – gehört habe in Deutschland. Daher wollten wir uns einfach ganz sicher sein, dass es keine Probleme macht", verrät die Social-Media-Queen in einem YouTube-Video.

Bibis Beauty Palace: Babyname bleibt vorerst geheim

Bibi und Julienco machten sich Sorgen, dass sie sich kurz nach der Geburt ihres Babyboys für einen anderen Namen entscheiden müssen, weil sie keinen typischen Namen ausgewählt haben. Doch für welchen Namen sie sich nun entschieden haben, wollten die beiden doch noch nicht verraten. Dazu erklärte das YouTube-Sternchen: "Ich glaube unsere Familie weiß nicht mal, dass wir einen Namen gefunden haben" und "Wir haben alles ganz geheim gehalten, weil wir nicht wollten, dass uns da irgendjemand reinredet. Wir wollten uns von niemandem beeinflussen lassen". Also müssen die Fans von den werdenden Eltern womöglich bis zur Geburt warten, bis sie den Namen erfahren. Doch eines ist schon sicher: Bilou, Tasty Donut oder Bloomy Passion wird der kleine YouTube-Spross wohl nicht heißen!

Bibi hat sich eine Scherz-Umfrage erlaubt! Instagram.com/ bibisbeautypalace

