Bibis Beauty Palace: Gefährliche Schwangerschaft

Obwohl die kleine Familie super happy ist und sich auf die Geburt des kleinen Mädchens freut, ist Bibis Beauty Palace zweite Schwangerschaft um einiges gefährlicher als ihre erste mit Söhnchen Lio. Mittlerweile ist Bibi jedoch schon in der 37. Schwangerschaftswoche angekommen. In ihrem neuen YouTube-Video beantwortet die 27-Jährige nun alle Fragen ihrer Fans und verrät mit welchen Komplikationen sie derzeit zu kämpfen hat.

Mit diesen Komplikationen kämpft Bibis Beauty Palace in ihrer Schwangerschaft

„Ich habe relativ früh einen Leistenbruch diagnostiziert bekommen und hatte starke Schmerzen“, verrät Bibis Beauty Palace. Das soll auch der Grund gewesen sein, weshalb Bibi sich versucht zu schonen und auch schon früh aufhören musste Sport zu machen. „Mein Gebärmutterhals wurde bereits vor einigen Wochen sehr weich und hat angefangen sich zu verkürzen, was zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft eigentlich nicht normal ist“, gestand die YouTuberin. „Wir haben das regelmäßig kontrollieren lassen und es stabilisierte sich alles wieder, nun gegen Ende wird er jedoch wieder kürzer, was nicht so gut ist.“ Bibis Frauenärztin riet ihr sogar, sich so gut wie gar nicht zu bewegen und sich so gut es geht zu schonen! Auch die Treppe im Haus des YouTube-Paares soll Bibi eigentlich nur einmal am Tag hochgehen, da sonst eine zu frühe Geburt droht. Bibi hat nun Ehemann Julian fast alle Hausarbeiten übertragen, damit sie sich nicht unnötig anstrengt. „Nun weiß ich wenigstens auch mal, wie die Waschmaschine funktioniert!“ Wir drücken der kleinen Familie auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass es Bibi und ihrer kleinen Tochter weiterhin gut geht! 🍀

