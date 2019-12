Bibis Beauty Palace und Julian: Es ist ein Mädchen!

Bibis Beauty Palace und Julienco: Sie verraten das Geschlecht ihres 2. Kindes

Darauf haben die Follower lange gewartet: Bibis Beauty Palace und Julienco haben endlich das Geschlecht ihres Babys verraten. Vor ein paar Tagen hat die schwangere Bibis Beauty Palace erst auf Insta gezeigt, wie groß ihr Bauch schon ist und jetzt hat das Paar in einem gemeinsamen Youtube-Video die frohe Botschaft verkündet. Es wird ein Mädchen! Das Traumpaar erwartet die erste gemeinsame Tochter und Lio bekommt ein kleines Schwesterchen. Wie süß! Auch die beiden Youtuber sind mega happy. Obwohl sie auch mit einem zweiten Jungen sehr glücklich gewesen wären, erklärte Julienco: "So die Kombination, ein Junge ein Mädchen ist schon cooler." Auch Bibis Beauty Palace freut sich, dass sie bald eine "kleine Prinzessin" an ihrer Seite haben wird.

Bibis Beauty Palace und Julienco: Steht der Name schon fest?

Damit wäre dieses Geheimnis gelüftet – doch wie soll die kleine Prinzessin eigentlich heißen? In ihrem YouTube-Video erklärte Bibis Beauty Palace: "Aktuell steht noch kein Name fest!" Bisher hat die Youtuberin nur einmal im Internet nach Vornamen geschaut – vor der Geburt ihres ersten Kindes sei das noch ganz anders abgelaufen. "Wir haben uns bei Lio so viele Gedanken gemacht. Jetzt haben wir einfach noch nichts. Wir haben uns irgendwie noch gar nicht damit beschäftigt", bestätigt Julienco. Ein bisschen Zeit haben die beiden ja auch noch, schließlich soll das Baby erst in zwei Monaten auf die Welt kommen. Wir können es kaum erwarten, dass Bibis Beauty Palace und Julienco uns ihr zweites Baby zeigen! Den beiden fällt bestimmt ein super süßer Name für ihr Töchterchen ein. 👼

