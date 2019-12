Bibis Beauty Palace schwanger: So groß ist ihr Bauch jetzt

Bibis Beauty Palace: Baby-Update auf Instagram

Nachdem sie lange Zeit alle verarscht hat, ist es jetzt kein Geheimnis mehr: Bibis Beauty Palace ist wieder schwanger! Verheimlichen kann sie es jetzt auch beim besten Willen nicht mehr, denn ihr Bauch ist schon ganz schön groß geworden. Auf Instagram teilte die Youtuberin jetzt einen aktuellen Stand der (Baby-)Dinge und postete ein Foto von ihrer süßen Kugel. Dazu schreibt sie: "Mein Bauch ist einfach schon so unfassbar groß geworden 😅 Bin übrigens schon in der 25. SSW & somit schon im 7. Monat 😊 Die Zeit vergeht so schnell..."

Bibis Beauty Palace: Das Baby kommt Anfang 2020

Ihre Follower dürfte das Schwangerschafts-Update sicherlich freuen, schließlich hat Bibis Beauty Palace bereits zugegeben, dass es sich um eine sehr gefährliche Schwangerschaft handelt. Das Baby war erst beim dritten Ultraschall richtig zu erkennen und die Youtuberin ist deutlich erschöpfter als vor der Geburt ihres ersten Sohnes Lio. Deshalb verrät Bibis Beauty Palace in ihrer Story: "Julienco und ich lassen es etwas ruhiger angehen." Gut so! Das Baby wird vermutlich im Februar 2020 auf die Welt kommen – hoffentlich bringen Mutter und Kind die letzten zwei Monate noch gut hinter sich. 🍼

