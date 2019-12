Bibis Beauty Palace: Weihnachtsaktion auf Youtube

Bei Bibis Beauty Palace ist aktuell fast jeden Tag Weihnachten! Erst vor kurzen machte Bibis Beauty Palace eine Shopping-Tour für 20.000 Euro, um die Geschenke an ihre Follower zu verlosen. In ihrem neusten Video startet sie die nächste großzügige Geschenk-Aktion: Sie kauft und verschenkt zwei Autos! Ja, richtig gelesen: Die Youtuberin kauft in ihrem neuen Video zwei Gebrauchtwagen – einen VW Beatle und einen Fiat Punto – und verschenkt sie an Fremde. Einfach so! Zuerst begleiten die Zuschauer die Youtuberin dabei, wie sie die zwei Modelle bei einem Autohändler selbst auswählt. Dann geht sie auf die Straße und spricht einfach so fremde Menschen an: "Hallo, hätten Sie gerne ein Auto?"

Bibis Beauty Palace: Die Beschenkten können ihr Glück kaum fassen

Die Reaktion der Menschen ist erstmal vorsichtig – wahrscheinlich dachten die meisten, das Video wäre nur ein Prank! Denn wer verschenkt schon einfach so zwei Autos? Doch Bibis Beauty Palace meint es ernst und macht so zwei Frauen mega glücklich. Eine ist sogar so gerührt, dass ihr die Tränen kommen! Das ist echt die süßeste Aktion ever von Bibis Beauty Palace – finden auch die Follower. Das Video ist jetzt schon ganz weit oben in den Youtube-Trends und auch die Bloggerin verrät: "Das war die krasseste Aktion die wir auf Youtube bisher gemacht haben!" Doch da kommt noch mehr – in der Weihnachtszeit sollen noch weitere Videos mit Verlosungen anstehen, bei denen sich auch die Follower von Bibis Beauty Palace immer wieder auf ein Goodie freuen dürfen. Mega süß! 🎁

