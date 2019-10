Bibi & Julian: DAS hat noch nie jemand vor ihnen getan

LOL: Für ihre neuen Videos auf YouTube haben sich Bibi und Julian a.k.a. Bibis Beauty Palace und Julienco mal wieder etwas ganz Verrücktes einfallen lassen. Sie haben nämlich ALLE Süßigkeiten in einem Kölner Kiosk leer gekauft! Lollis für 50 Euro, mehrere Pakete mit Schokoriegeln und mehr als 50 Packungen Kaugummi: Laut dem Besitzer des Ladens hat das bisher NOCH NIE jemand vor Bibi und Julian getan. Die YouTuber bestellten einfach alle Leckereien, die es in dem Geschäft zu kaufen gab. Die Ausnahme laut Julian: Zeitschriften und Alkohol. Das Ergebnis: 699,67 Euro in Bar haben die beiden NUR für Süßigkeiten ausgegeben! Krass. 🤑

Bibi & Julian: Essens-Spende an Jugendliche

Wenn man so viel Geld für Süßigkeiten ausgibt, kann man die Bonbons, Schokolade und Gummibärchen natürlich nicht alle komplett selbst aufessen. Deshalb haben Bianca und Julian auch etwas ganz Besonderes mit ihren Errungenschaften vor! "Ich hab eine gute Bekannte, die arbeitet in einem Jugendzentrum", erklärt Bibi im Video. Bibi sagt: "Ich hab schon mit ihr (ihrer Freundin) gesprochen und die würden sich wahnsinnig darüber freuen, wenn wir denen ein paar Sachen vorbei bringen." Das YouTuber-Paar spendet also alle Süßigkeiten, die sie für ihren Content im Kiosk gekauft haben, an eine Jugend-Einrichtung – mega!

Hier kannst du das neue Video von BibisBeautyPalace sehen:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!