Bibi & Julian: DAS haben sie noch nie gezeigt!

Bibi & Julia: Ziehen sie um?

Seit Monaten warten Fans von Bibis Beauty Palace darauf, dass die YouTuberin uns endlich eine Roomtour durch ihre Villa schenkt. Jetzt gibt's endlich eine auf ihrem Kanal – doch zu früh gefreut … Denn das Video ist nicht etwa eine Roomtour von der Villa! Sondern von zwei anderen Wohnungen, die sich Bibi und Julian gekauft haben. Hä? Wollen sie etwa umziehen? Aber nein, falsch gedacht. Das YouTube-Traumpaar verrät: "Wir haben uns Immobilien gekauft!" Aber nicht, um selbst darin zu wohnen, sondern um die beiden frisch gebauten Wohnungen an Andere zu vermieten. Schlau …

Bibi & Julian investieren in Wohnungen

Bibi und Julian Claßen investieren das Geld, das sie mit YouTube, "Bilou" und Social Media verdienen, also in Immobilien. Bibi erzählt: "Früher haben uns noch alle ausgelacht, weil wir immer gesagt haben 'Wir wollen unbedingt ne eigene Wohnung haben!' und das war früher immer unser Traum." Julian ergänzt: "Ich wollte früher sogar mal Immobilienmakler werden!" Krass … Da haben sich die beiden ja mal wieder einen großen raum erfüllt! Ob wohl bald Fans die Wohnung anmieten? 🙈 Hier haben uns Bibi & Julian alles über ihre ersten Male erzählt … Hier siehst du das Video, in dem es um Immobilien geht:

