Bibisbeautypalace: auf dieses Video warten alle Fans! 👪

Seit Mitte 2018 wohnen die beiden YouTuber in ihrem absoluten Traumhaus 🏡 In der wunderschönen und modernen Villa wächst auch Söhnchen Lio (wird am 4. Oktober schon 1 Jahr alt 🎂) auf und die kleine Familie verbringt hier die schönste Zeit ihres Lebens. Wer die Videos des Paares aufmerksam guckt, der hat auch schon viele tolle Ecken im Haus gesehen – aber eben keine komplette Roomtour, in der das Paar die Zuschauer in einem ausführlichen Video durch alle Räume der Villa führt. So etwas fehlt bisher auf den Kanälen von Bibisbeautypalace und Julienco. Warum?

Fans fordern seit Wochen zu tausenden in den Kommentaren unter Bibis und Julians Videos eine Roomtour durch das Haus des Paares. So auch unter Bibis aktuellstem Video.

Tausende Fans wünschen sich von Bibi endlich eine Roomtour durch die Villa Screenshot/YouTube

Warum gibt es die Roomtour eigentlich noch nicht?

Grund für das fehlende Video, wird wohl sein, dass Bibi und Julian an einigen Ecken des Hauses noch etwas auszusetzen haben und sich noch nicht zu 100% wohl fühlen. Süß: die YouTuber wollen ihren Fans eben das komplett fertige Haus zeigen. Denn – man hört es in den Videos des Paares: der Ton in den Videos hallt sehr stark, was heißt, dass das Haus noch nicht viele Möbel, Teppiche und andere Einrichtungsgenstände hat. Wer im Hintergrund darauf achtet: auch die Bilder hängen nicht an den Wänden – alles Anzeichen, dass das Haus noch nicht richtig eingerichtet ist.

Ganz wichtig ist dem Paar auch seine Privatsphäre

Immerhin ist es bei früheren Wohnungen der YouTuber vorgekommen, dass Fans die Adresse der Video-Stars ausfindig machen konnten – und prompt vor der Haustür von Bibi und Julian auf ihre Idole warteten oder ihnen Geschenke zuschickten – ein klares No-Go! Was von den Fans sicher nicht böse gemeint sein wird, geht trotzdem zu weit. Denn obwohl die beiden ihr Leben mit den Zuschauern teilen, sollte ihnen das eigene Zuhause als Rückzugsort gegönnt sein! Aus diesem Grund sind Bibi und Julian auch vorsichtiger geworden, was das Zeigen der eigenen vier Wände anbelangt.

Hier siehst du, was die beiden bisher gezeigt haben:

Im Hinterhof der Villa befindet sich ein Basketball-Korb, an dem besonders Julian gern spielt 🏀⛹🏻‍♂️ Bibisbeautypalace/YouTube

Im Esszimmer und der anliegenden Küche sieht man Bibi, Söhnchen Lio und Julian in ihren Videos oft Bibisbeautypalace/YouTube