Bibis Beauty Palace & Julienco: Süßes Video von Baby Lio

Bibis Beauty Palace & Julienco: Intimer Moment mit Baby Lio

Seit der kleine Lio vor rund sieben Monaten zur Welt gekommen ist, versuchen seine Eltern Bibis Beauty Palace und Julienco, ihn so gut wie möglich vor den Augen der Öffentlichkeit zu schützen. Doch jetzt veröffentlichten die beiden zum ersten Mal ein sehr persönliches Video von ihrem Baby, das wohl so ziemlich jedes Herz zum Schmelzen bringen wird. Der stolze Papa Julian postete am Wochenende einen Clip, der sein Söhnchen auf dem Bett liegend zeigt. Bibi versteckt sich vor dem Bett und ruft „Wo ist die Mama? Daaa!“, bevor sie auftaucht und ihrem süßen Baby ins Gesicht grinst. Lio scheint das ziemlich gut zu gefallen, denn der Kleine lacht sich über die Quatsch-Aktion seiner Mama kaputt. Cuter geht’s kaum!

Julienco: So stolz auf sein gutgelauntes Baby

Dieser Anblick erwärmt natürlich nicht nut das Herz der Fans, sondern vor allem das von Papa Julienco. Der schrieb zu dem Video: „Ich habe so ein verdammtes Glück, diese Beiden meine Familie nennen zu dürfen ❤️ Lio lacht einfach IMMER, jeder der ihn sieht sagt, dass er noch nie ein Baby gesehen hat, dass so viel lacht. Du machst uns so glücklich, mein Schatz, wir sind sooo stolz auf dich 👶🏼 ❤️“ Schön, dass die beiden uns so an ihrem Elternglück teilhaben lassen!

